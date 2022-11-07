Україна націоналізувала Мотор Січ та ще чотири стратегічно важливі підприємства

Листопад, 07 в 14:20

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 6 листопада ухвалила рішення щодо примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ Укрнафта, ПАТ Укртатнафта, АТ Мотор Січ, ПрАТ АвтоКрАЗ та ПрАТ Запоріжтрансформатор.

Самого змісту рішення на сайті НКЦПФР немає.

Проте зрозуміло, що регулятор дозволив списання акцій цих підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави.

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Найбільше цікавість наразі до Мотор Січі, президента якої В’ячеслава Богуслаєва у жовтні заарештували за державну зраду та пособництво державі-агресору.

Саме він був найбільшим власником Мотор Січі. У 2017 році 56% акцій він продав китайському холдингу Skyrizon. Через порушення антимонопольного законодавства операції з акціями компанії були заблоковані, а згодом й арештовані.

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Джерело: НКЦПФР

Фото: Мотор Січ Україна