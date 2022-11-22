Ноябрь, 22 в 21:52

Всемирный банк предоставил Украине дополнительное финансирование на общую сумму в $60 млн. Во вторник, 22 ноября, эти средства поступили в украинский государственный бюджет.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, $50 млн Украина получила на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР), а еще $10 млн – предоставила Латвия как гарантии.

Средства предоставлены в рамках проекта по обеспечению устойчивого госуправления в Украине. Его реализуют Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР).

Сейчас смотрят

Условия предоставления кредитов от МАР и Латвии отличаются:

На погашение ссуды от МАР дается 10 лет с 4-летним льготным периодом. Единоразовая комиссия составляет 0,25%.

Кредит от Латвии нужно погасить за 18,5 года с 4-летним льготным периодом, одноразовая комиссия – 0,25%.

Как подчеркнули в Минфине, полученные $60 млн усилят финансовую стабильность Украины. Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплату зарплат работникам государственных органов и бюджетных учреждений сферы образования на национальном и региональном уровнях.

– Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине, – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Как известно, 22 ноября министр финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине дополнительных $4,5 млрд. Деньги планируют потратить на зарплаты работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь пожилым и уязвимым слоям населения.

В то же время Еврокомиссия решила выделить Украине еще €2,5 млрд финансовой поддержки.