Україна отримала $60 млн від Світового банку: на що спрямують кошти
Світовий банк надав Україні додаткове фінансування на загальну суму $60 млн. У вівторок, 22 листопада, ці кошти надійшли до українського державного бюджету.
Як поінформували в пресслужбі Міністерства фінансів, $50 млн Україна отримала на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР), а ще $10 млн – надала Латвія як гарантії.
Кошти надані в межах проєкту із забезпечення стійкого держуправління в Україні. Його реалізують Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
Умови надання кредитів від МАР та Латвії відрізняються:
- На погашення позики від МАР дається 10 років із 4-річним пільговим періодом. Одноразова комісія становить 0,25%.
- Кредит від Латвії потрібно погасити за 18,5 року із 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25%.
Як наголосили в Мінфіні, отримані $60 млн посилять фінансову стабільність України. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на виплату зарплат працівникам державних органів та бюджетних установ сфери освіти на національному та регіональному рівнях.
– Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні, – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.
Як відомо, 22 листопада міністр фінансів США Джанет Єллен оголосила про виділення Україні додаткових $4,5 млрд. Гроші планують витратити на зарплати працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу літнім і вразливим верствам населення.
Водночас Єврокомісія вирішила виділити Україні ще €2,5 млрд фінансової підтримки.