Листопад, 22 в 21:52

Світовий банк надав Україні додаткове фінансування на загальну суму $60 млн. У вівторок, 22 листопада, ці кошти надійшли до українського державного бюджету.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства фінансів, $50 млн Україна отримала на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР), а ще $10 млн – надала Латвія як гарантії.

Кошти надані в межах проєкту із забезпечення стійкого держуправління в Україні. Його реалізують Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

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Умови надання кредитів від МАР та Латвії відрізняються:

На погашення позики від МАР дається 10 років із 4-річним пільговим періодом. Одноразова комісія становить 0,25%.

Кредит від Латвії потрібно погасити за 18,5 року із 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25%.

Як наголосили в Мінфіні, отримані $60 млн посилять фінансову стабільність України. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на виплату зарплат працівникам державних органів та бюджетних установ сфери освіти на національному та регіональному рівнях.

– Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні, – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як відомо, 22 листопада міністр фінансів США Джанет Єллен оголосила про виділення Україні додаткових $4,5 млрд. Гроші планують витратити на зарплати працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу літнім і вразливим верствам населення.

Водночас Єврокомісія вирішила виділити Україні ще €2,5 млрд фінансової підтримки.