Еврокомиссия решила выделить Украине €2,5 млрд помощи

Ноябрь, 22 в 15:20

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщает, что ЕК приняла решение выделить Украине еще 2,5 млрд евро финансовой поддержки.

Об этом Фон дер Ляйен написала у себя в Twitter.

– Мы планируем 18 млрд евро в 2023 году с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого обновления, что ведет к успешной реконструкции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, – сообщила она.

Напомним, 9 ноября Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году. В частности, он предусматривает предоставление Киеву льготных кредитов на более стабильной основе.

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21 октября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина до конца этого года получит от ЕС 9 млрд евро макрофинансовой помощи. В дальнейшем в течение 2023 года Евросоюз готов выделить еще 18 млрд евро.