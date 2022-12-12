Декабрь, 12 в 11:46

По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности электроэнергии.

Об этом сообщает компания Укрэнерго.

На прошлой неделе энергосистема подверглась трем российским атакам – массированному ракетному обстрелу в понедельник, 5 декабря, и двум локальным атакам артиллерией и беспилотниками на Юге и Востоке страны на выходные.

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Отмечается, что вызванные разрушения пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций – нужно время на возобновление их работы.

В Одесской области также сложно, возобновление питания потребителей продолжается.

– Бригады Укрэнерго, генерации и облэнерго совместно работают над устранением последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и усугубляются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом), — отмечают в компании.

Для обеспечения баланса в энергосистеме продолжаются почасовые отключения электричества, в том числе и аварийные.

Детали об ограничениях потребления и аварийных отключениях – в сообщениях операторов системы распределения.

Напомним, что в Украине разработали план, направленный на повышение уровня безопасности всей энергетической системы и избежание блэкаута. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.