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Факты / Україна / Общество

Для избежания блэкаута: в Украине разработали план по повышению безопасности энергосистемы

Юля Захарченко, редактор ленты
Для избежания блэкаута: в Украине разработали план по повышению безопасности энергосистемы
Фото: Pixabay

В Украине разработали план, направленный на повышение уровня безопасности всей энергетической системы и избежание блэкаута.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона Единые новости.

По его словам, несмотря на опасения украинской власти, последняя волна обстрелов российских оккупантов не повлекла за собой полный блэкаут.

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Он утверждает, что очень трудно предположить, насколько существенными могут быть отключения света после новых атак армии РФ.

По последним данным, энергосистема в Украине повреждена по-разному. При общем дефиците на уровне 20% есть регионы, где этот дефицит ощутимо существен из-за усложненной подачи питания, в частности, речь идет о Киеве, Харькове, Одессе и Херсоне.

Харченко отмечает, что специалисты пытаются как можно скорее поставлять энергооборудование, однако часть систем привозят из других стран. Украине нужно еще больше трансформаторов и другого оборудования для восстановления всей сети.

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