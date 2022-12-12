Для избежания блэкаута: в Украине разработали план по повышению безопасности энергосистемы

Декабрь, 11 в 22:05

В Украине разработали план, направленный на повышение уровня безопасности всей энергетической системы и избежание блэкаута.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона Единые новости.

По его словам, несмотря на опасения украинской власти, последняя волна обстрелов российских оккупантов не повлекла за собой полный блэкаут.

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Он утверждает, что очень трудно предположить, насколько существенными могут быть отключения света после новых атак армии РФ.

По последним данным, энергосистема в Украине повреждена по-разному. При общем дефиците на уровне 20% есть регионы, где этот дефицит ощутимо существен из-за усложненной подачи питания, в частности, речь идет о Киеве, Харькове, Одессе и Херсоне.

Харченко отмечает, что специалисты пытаются как можно скорее поставлять энергооборудование, однако часть систем привозят из других стран. Украине нужно еще больше трансформаторов и другого оборудования для восстановления всей сети.