Грудень, 12 в 11:46

Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності електроенергії.

Про це повідомляє компанія Укренерго.

Минулого тижня енергосистема зазнала трьох російських атак – масований ракетний обстріл у понеділок, 5 грудня, та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на Півдні та Сході країни на вихідні.

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Наголошується, що спричинені руйнування поки що не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій – потрібен час на відновлення їхньої роботи.

На Одещині ситуація також складна, відновлення живлення споживачів триває.

– Бригади Укренерго, генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом), – наголошують у компанії.

Для забезпечення балансу в енергосистемі тривають погодинні відключення електрики, зокрема і аварійні.

Деталі щодо обмежень споживання та аварійних відключень – у повідомленнях операторів системи розподілу.

Нагадаємо, що в Україні розробили план, спрямований на підвищення рівня безпеки всієї енергетичної системи та уникнення блекауту. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.