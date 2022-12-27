Декабрь, 27 в 9:31

Сегодня, 27 декабря, Национальный банк Украины установил следующий курс валют: американский доллар остается без изменений – 36,56 грн, а евро подорожал на 1 коп. и сейчас стоит 38,84 грн.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс польского злотого в сутки увеличился на 1 коп. и составляет 8,36 грн.

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По прогнозам финансистов, официальный курс доллара в Украине к концу 2023 года превысит 40 грн.

Какой курс валют в банках Украины 27.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 42,40 грн Дол9лар 39,90 грн 40,40 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 42,40 грн Доллар 40,40 грн 40,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,90 грн 40,00 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 42,60 грн Доллар 40,20 грн 40,90 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,50 грн 42,70 грн Доллар 40,00 грн 40,70 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк