Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют в Украине на 27 декабря
Сегодня, 27 декабря, Национальный банк Украины установил следующий курс валют: американский доллар остается без изменений – 36,56 грн, а евро подорожал на 1 коп. и сейчас стоит 38,84 грн.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс польского злотого в сутки увеличился на 1 коп. и составляет 8,36 грн.
По прогнозам финансистов, официальный курс доллара в Украине к концу 2023 года превысит 40 грн.
Какой курс валют в банках Украины 27.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Дол9лар
|39,90 грн
|40,40 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Доллар
|40,40 грн
|40,55 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,90 грн
|40,00 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,60 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,90 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,50 грн
|42,70 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,70 грн
Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк