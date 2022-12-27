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Факти / Україна / Економіка

Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют в Україні на 27 грудня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют в Україні на 27 грудня
Фото: Unsplash

Сьогодні, 27 грудня, Національний банк України встановив такий курс валют: американський долар залишається без змін – 36,56 грн, а євро здорожчало на 1 коп. і наразі коштує 38,84 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс польського злотого за добу збільшився на 1 коп. і становить 8,36 грн.

Зараз дивляться

За прогнозами фінансистів, офіційний курс долара в Україні до кінця 2023 року перевищить 40 грн.

Який курс валют в банках України 27.12.2022:

Дата 26.12.2022 27.12.2022
Євро 38,83 38,84
Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,40 грн 42,40 грн
Долар 39,90 грн 40,40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,40 грн 42,40 грн
Долар 40,40 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,90 грн 40,00 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,00 грн 42,60 грн
Долар 40,20 грн 40,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,50 грн 42,70 грн
Долар 40,00 грн 40,70 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

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Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 26 грудня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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