Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют в Україні на 27 грудня
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Сьогодні, 27 грудня, Національний банк України встановив такий курс валют: американський долар залишається без змін – 36,56 грн, а євро здорожчало на 1 коп. і наразі коштує 38,84 грн.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс польського злотого за добу збільшився на 1 коп. і становить 8,36 грн.
Зараз дивляться
За прогнозами фінансистів, офіційний курс долара в Україні до кінця 2023 року перевищить 40 грн.
Який курс валют в банках України 27.12.2022:
|Дата
|26.12.2022
|27.12.2022
|Євро
|38,83
|38,84
|Долар
|36,56
|36,56
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Долар
|39,90 грн
|40,40 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Долар
|40,40 грн
|40,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,90 грн
|40,00 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,60 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,90 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,50 грн
|42,70 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,70 грн
Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк