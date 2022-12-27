Грудень, 27 в 9:31

Сьогодні, 27 грудня, Національний банк України встановив такий курс валют: американський долар залишається без змін – 36,56 грн, а євро здорожчало на 1 коп. і наразі коштує 38,84 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс польського злотого за добу збільшився на 1 коп. і становить 8,36 грн.

Зараз дивляться

За прогнозами фінансистів, офіційний курс долара в Україні до кінця 2023 року перевищить 40 грн.

Який курс валют в банках України 27.12.2022:

Дата 26.12.2022 27.12.2022 Євро 38,83 38,84 Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,40 грн Долар 39,90 грн 40,40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,40 грн Долар 40,40 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,90 грн 40,00 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,60 грн Долар 40,20 грн 40,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,50 грн 42,70 грн Долар 40,00 грн 40,70 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк