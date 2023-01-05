Французький суд переніс розгляд екстрадиції Жеваго до України – нова дата

Січень, 05 в 16:11

Суд у французькому місті Шамбері під час сьогоднішнього засідання переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції колишнього нардепа та олігарха Костянтина Жеваго до України.

Його адвокати на початку слухань 5 січня заявили суду, що їм потрібно більше часу для розгляду справи, з чим судді погодилися, призначивши нову дату, повідомляє Reuters.

Водночас суд ще має вирішити питання шодо перебування Жеваго за ґратами, оскільки він просив дозволу вийти із в’язниці до наступного слухання, пообіцявши виконами всі вимоги та внести мільйон євро застави.

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48-річного колишнього нардепа, власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго затримали наприкінці грудня на елітному курорті Куршевель у Франції на запит України.

Мільярдер перебував у розшуку з 2019 року за підозрою в розкраданні та відмиванні $113 млн збанкрутілого банку.

Напередодні, 4 січня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду Києва з позовом до Костянтина Жеваго щодо відшкодування збитків банку Фінанси та Кредит та його кредиторів на майже 46 млрд грн.