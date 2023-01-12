Январь, 12 в 19:31

Верховная Рада приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект, которым отменяются налоговые льготы для игорного бизнеса.

Речь идет о документе № 8079. Как проинформировал нардеп от Голоса и один из авторов законопроекта Ярослав Железняк, его поддержали 303 народных избранника, то есть конституционное большинство.

Согласно пояснительной записке, в апреле 2022 года игорному бизнесу разрешили находиться на упрощенной системе налогообложения на период военного положения в Украине. Налоговые льготы ввели для субъектов хозяйствования, занимающихся организацией и проведением азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

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– Возможность перейти на упрощенную систему привела не только к упрощению администрирования, но и к значительному уменьшению налогообложения, — подчеркивается в записке.

Так, за время действия льготы, по состоянию на конец августа 2022 года, на упрощенную систему перешло 8 субъектов из категории игорного бизнеса. В то же время двое из них вообще не платили в 2022 году единый налог, налог на прибыль, налог на имущество в части земельного налога и НДС.

В целом с 1 января по 31 августа 2022 года субъекты хозяйствования в сфере игорного бизнеса, впоследствии перешедшие на упрощенную систему налогообложения, уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн НДС и 0,1 млн грн земельного налога. А после перехода на упрощенную систему налогообложения они уплатили всего 13,4 млн грн единого налога.

Законопроект № 8079 отменяет налоговые льготы для игорного бизнеса и запрещает ему находиться на упрощенной системе налогообложения. Он перейдет на полную ставку налогообложения.

– В финальной редакции он вступает в силу сразу, и со следующего дня весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения, – уточнил Железняк.

Ранее нардеп рассказывал, что законопроект отменяет возможность для игорного бизнеса находиться на упрощенной системе и платить всего 2% от оборота.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании игорного бизнеса в июле 2020 года. Впоследствии документ подписал президент Владимир Зеленский, и игорный бизнес был официально легализован.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка