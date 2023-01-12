Січень, 12 в 19:31

Верховна Рада ухвалила сьогодні в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким скасовуються податкові пільги для грального бізнесу.

Йдеться про документ № 8079. Як поінформував нардеп від Голосу та один із авторів законопроєкту Ярослав Железняк, його підтримали 303 народні обранці, тобто конституційна більшість.

Згідно з пояснювальною запискою, в квітні 2022 року гральному бізнесу дозволили перебувати на спрощеній системі оподаткування на період воєнного стану в Україні. Податкові пільги запровадили для суб’єктів господарювання, які займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

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– Можливість перейти на спрощену систему мала наслідком не лише спрощення адміністрування, а й значне зменшення оподаткування, – наголошується в записці.

Так, за час дії пільги, станом на кінець серпня 2022 року, на спрощену систему перейшло 8 суб’єктів із категорії грального бізнесу. Водночас двоє з них загалом не сплачували у 2022 році єдиний податок, податок на прибуток, податок на майно в частині земельного податку та ПДВ.

Загалом з 1 січня до 31 серпня 2022 року суб’єкти господарювання в сфері грального бізнесу, які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, сплатили 174 млн грн податку на прибуток підприємств, 0,3 млн грн ПДВ та 0,1 млн грн земельного податку. А після переходу на спрощену систему оподаткування вони сплатили лише 13,4 млн грн єдиного податку.

Законопроєкт № 8079 скасовує податкові пільги для грального бізнесу та забороняє йому перебувати на спрощеній системі оподаткування. Він перейде на повну ставку оподаткування.

– У фінальній редакції він набуває чинності одразу, і з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування, – уточнив Железняк.

Раніше нардеп розповідав, що законопроєкт скасовує можливість для грального бізнесу перебувати на спрощеній системі та платити лише 2% від обороту.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання грального бізнесу в липні 2020 року. Згодом документ підписав президент Володимир Зеленський, і гральний бізнес був офіційно легалізований.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка