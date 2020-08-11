Легализация игорного бизнеса в Украине – Зеленский подписал указ

В Украине официально легализирован игорный бизнес.
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Он подписал принятый Верховной Радой законопроект №2285-д О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
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Согласно законопроекту, в Украине вводится уголовная ответственность за проведение азартных игр без лицензии. Также в стране тем, кто получит разрешение, можно будет организовывать залы с игровыми автоматами в пятизвездочных отелях.
Резидентам государства-агрессора по документу запрещено иметь игорный бизнес в Украине.
Допустимый возраст игроков – 21 год.
Легализация игорного бизнеса
Верховная Рада Украины приняла закон о государственном регулировании игорного бизнеса.
Закон №2285-д О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр поддержали 248 народных депутатов.
Законопроект принят во втором чтении и в целом.