Березень, 02 в 11:33

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 8 по 15 березня працюватиме у Варшаві, де разом із представниками України обговорюватиметься майбутня програма фінансування.

На цьому наголосив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сторони узгоджуватимуть умови та обсяги програми.

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– Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, бо там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду, – зазначив міністр.

Він також розповів, що у раді директорів МВФ є деякі розбіжності, оскільки не всі країни підтримують Україну.

– Тому, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трохи попрацювати, зокрема й усередині цієї організації. Гадаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, ми мали повноцінну програму з Фондом, – зазначив голова Міністерства фінансів.

Наразі йдеться про чотирирічну програму фінансування.

Сьогодні Україна 50% свого бюджету витрачає на війну, а інші 50% фінансують західні партнери. Нині мета є такою, щоб після війни Україна вийшла на рівень більш-менш самозабезпечення.

Міністр наголосив, що МВФ не висуває умов, яких ми не можемо виконати. Йдеться про забезпечення монетарної та фіскальної стабільності, зменшення рівня дефіциту бюджету і забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет.

Також йдеться про антикорупційні програми, заявив Марченко.

– Немає якихось критичних застережень, які ми не могли б зняти або не могли б обговорювати. Тобто рухаємося в щільному графіку, але є розуміння того, що кінцева мета має бути досягнута і ми матимемо програму, – наголосив міністр фінансів України.

Реалізація програми з МВФ можлива лише за умови продовження фінансової підтримки від країн G7, оскільки коштів МВФ не вистачить, щоб покрити всі потреби України.

Київ сподівається отримати фінансування обсягом приблизно $15 млрд – це може покрити розрив дефіциту держбюджету на цей рік, який, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, становить приблизно $5 млрд.

Раніше британське видання Financial Times написало, що Євросоюз виділив Україні у грудні 18 млрд євро. Проте блок та інші партнери Києва хочуть, щоби міжнародні кредитори прискорили надання підтримки нашій державі.