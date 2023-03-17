Зерновая сделка заканчивается завтра: в ООН продолжаются переговоры о продлении экспорта
Продолжаются переговоры о продлении соглашения, которое позволяет безопасный экспорт украинской агропродукции по Черному морю.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Срок действия черноморской зерновой инициативы, заключенной между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, истекает завтра.
ООН, Украина и Турция призвали продлить соглашение на 120 дней. А Россия согласилась только на 60 дней, но не объяснила, почему так.
А еще Москва жалуется, что западные санкции мешают ее собственному экспорту продовольствия и удобрений.
По данным ООН, Украина уже экспортировала почти 25 млн тонн кукурузы и пшеницы.
Основными пунктами украинской агропродукции были Китай, Италия, Испания, Турция и Нидерланды.
Напомним, что 27 декабря в Босфоре на инспекцию ожидало 96 судов, из которых 71 — на вход в украинские порты, а 25 — уже загружены агропродукцией. По данным Министерства инфраструктуры, РФ не только уменьшила количество инспекционных групп, но и затягивает время проведения инспекций.
Фото: Минобороны Турции