Март, 17 в 16:13

Продолжаются переговоры о продлении соглашения, которое позволяет безопасный экспорт украинской агропродукции по Черному морю.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Срок действия черноморской зерновой инициативы, заключенной между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, истекает завтра.

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ООН, Украина и Турция призвали продлить соглашение на 120 дней. А Россия согласилась только на 60 дней, но не объяснила, почему так.

А еще Москва жалуется, что западные санкции мешают ее собственному экспорту продовольствия и удобрений.

По данным ООН, Украина уже экспортировала почти 25 млн тонн кукурузы и пшеницы.

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Основными пунктами украинской агропродукции были Китай, Италия, Испания, Турция и Нидерланды.

Напомним, что 27 декабря в Босфоре на инспекцию ожидало 96 судов, из которых 71 — на вход в украинские порты, а 25 — уже загружены агропродукцией. По данным Министерства инфраструктуры, РФ не только уменьшила количество инспекционных групп, но и затягивает время проведения инспекций.

Фото: Минобороны Турции