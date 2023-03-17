Березень, 17 в 16:13

Тривають переговори щодо продовження угоди, яка дозволяє безпечний експорт української агропродукції Чорним морем.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Термін дії чорноморської зернової ініціативи, укладеної між Росією та Україною за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, закінчується завтра.

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ООН, Україна й Туреччина закликали продовжити угоду на 120 днів. А Росія погодилася тільки на 60 днів, не пояснивши, чому так.

А ще Москва скаржиться, що західні санкції заважають її власному експорту продовольства та добрив.

За даними ООН, Україна вже експортувала майже 25 млн тонн кукурудзи та пшениці.

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Основними пунктами української агропродукції були Китай, Італія, Іспанія, Туреччина та Нідерланди.

Нагадаємо, що 27 грудня у Босфорі на інспекцію очікувало 96 суден, з яких 71 – на вхід до українських портів, а 25 – вже завантажені агропродукцією. За даними Міністерства інфраструктури, РФ не лише зменшила кількість інспекційних груп, а й затягує час проведення інспекцій.

Фото: Міноборони Туреччини