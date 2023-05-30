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Экономика
Юлия Соколова, редактор ленты

Путь ко второму траншу на $900 млн: Украина успешно прошла пересмотр программы МВФ

МВФ
Фото: Depositphotos

Первый пересмотр новой четырехлетней программы Международного валютного фонда завершился успешно для Украины. В связи с этим наша страна может получить второй транш от МВФ на $900 млн.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала о пересмотре четырехлетней программы сотрудничества.

Теперь этот документ должен утвердить Совет исполнительных директоров МВФ. По словам главы Кабинета министров, это произойдет в ближайшее время.

– После утверждения соглашения Советом исполнительных директоров МВФ, которое ожидается в ближайшее время, открывается путь к получению Украиной следующего транша объемом около $900 млн, — подчеркнул Шмыгаль.

В пресс-службе Международного валютного фонда подтвердили достижение соглашения с Украиной в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).

Миссия МВФ во главе с Гевином Греем провела в Вене (Австрия) переговоры с украинскими официальными лицами 23-30 мая. В них, в частности, участвовали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.

– Рад сообщить, что сотрудники МВФ и власти Украины достигли договоренности на уровне персонала о первом пересмотре EFF. Соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, рассмотрение ожидается в ближайшие недели, – заявил Гевин Грей, возглавляющий миссию Фонда в Украине.

Он отметил хорошие результаты, которые продемонстрировал официальный Киев по выполнению программы. Были выполнены все критерии эффективности на конец апреля и структурные маяки до конца мая.

Как подчеркнули в МВФ, это открывает путь для выделения Украине около $900 млн второго транша.

В МВФ добавили, что экономика Украины “демонстрирует отличную устойчивость”, и есть признаки ее постепенного восстановления в 2023 году. Однако все еще сохраняется “чрезвычайно высокая неопределенность”, связанная с войной.

Как известно, новая четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ составляет $15,6 млрд. Она является частью более широкого пакета международной поддержки для Украины на $115 млрд.

3 апреля наша страна получила первый транш на $2,7 млрд от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования.

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МВФ

Источник: МВФ
Денис Шмыгаль, Экономика Украины, Кабінет міністрів, транш от МВФ, Украина-МВФ
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