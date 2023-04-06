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Первые $5 млрд уже в этом году: глава НБУ Пышный рассказал о новой программе от МВФ

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Юлия Соколова редактор ленты

В рамках новой программы от Международного валютного фонда (МВФ) Украина в этом году получит около $5 млрд. В общем же программа МВФ является частью большого пакета помощи от западных партнеров на $115 млрд.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини.

Он подтвердил, что ранее МВФ не заключал подобные соглашения со странами, находящимися в состоянии войны.

– Для МВФ заключение с нами соглашения о большой программе финансирования на существенную и очень нужную для Украины сумму – это определенная революция во взглядах. Она стала возможной именно потому, что украинцы, украинская экономика, правительство, Национальный банк, предприниматели продемонстрировали абсолютно фантастическую устойчивость во время этой войны, — отметил Андрей Пышный.

Он объяснил, что, несмотря на то, что экономика Украины потеряла в прошлом году более трети ВВП из-за войны, украинская правительственная и банковская системы демонстрируют устойчивость и способность к бесперебойной работе.

Утверждению новой программы МВФ предшествовали почти пять месяцев кропотливой и насыщенной работы. Было несколько миссий МВФ, мониторинговая программа.

Международный валютный фонд даже изменил свою кредитную политику, чтобы предоставить средства Украине. Программа МВФ структурирована на два этапа, имеет срок действия 4 года.

Общая сумма финансирования составляет $15,6 млрд.

Сумма, предусмотренная программой, делится на несколько траншей. В этом году Украина рассчитывает получить около $5 млрд. Из них $2,7 млрд мы уже получили, они пойдут на финансирование бюджетных нужд.

Вместе с тем, они сделают украинскую финансовую систему, банковскую систему, курс более устойчивыми. Они наполнят наши золотовалютные резервы и сбалансируют тот дефицит, который возник в украинской экономике из-за того, что она потеряла треть своих мощностей, — подчеркнул глава НБУ.

Он напомнил, что Украина из-за войны потеряла выход к значительному количеству портов, пограничных переходов, которые обеспечивали наш экспортный потенциал. Это оказывает влияние на финансовые показатели, которые должна сбалансировать поддержка МВФ.

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Программа с Фондом предусматривает целый ряд структурных реформ. Она разделена на две части (этапы):

  • Первый этап касается войны, “усиления способности к сопротивлению”. Он характеризуется достаточно высокой неопределенностью, поскольку нет понимания, как долго будут продолжаться боевые действия. В течение этого периода следует обеспечить максимальную устойчивость и стабильность экономики Украины. И средства МВФ будут направлены именно на это.
  • Второй этап, по словам Пышного, – “это мир и восстановление Украины после победы”. Здесь запланированы “очень амбициозные и масштабные реформы” в налоговой, бюджетной, антикоррупционной сферах, в сфере корпоративного управления на государственных предприятиях.

Андрей Пышный подчеркнул, что программа МВФ является частью беспрецедентного пакета финансовой поддержки от международных партнеров и доноров на $115 млрд, который рассчитан на четыре года.

– Размер этого пакета финансовой поддержки, состоящий из разных составляющих – $115 млрд. Частью этого финансового пакета и является программа (МВФ, — Ред.). Этот крупный пакет финансовой поддержки смог состояться благодаря этой программе. И в то же время программа смогла состояться благодаря тому, что этот пакет состоялся.

Потому что наши финансовые партнеры, международные партнеры, доноры предоставили определенные заверения МВФ, что будут оставаться с Украиной столько, сколько нужно. И объем этой потребности на сегодняшний день в рамках наших переговоров был определен: четыре года, финансовый пакет $115 млрд, — объяснил глава Нацбанка.

Пышный уточнил, что обязательства, которые Украина взяла на себя перед МВФ, существенные, но они построены на концепции евроинтеграции. Их выполнение возложено не только на Национальный банк, но и на Кабинет министров и в целом на украинские власти.

Программа с МВФ, в частности, содержит пункт, что украинские власти сделают все, чтобы избежать эмиссии для финансирования дефицита бюджета, то есть печати денег.

В меморандуме (с МВФ, – Ред.) содержится слово победа. Эта программа создана для обеспечения макроэкономических, финансовых возможностей Украины на пути к победе, — добавил глава НБУ.

По его словам, в основе новой программы МВФ лежит логика устойчивости, состоятельности, победы и евроинтеграции.

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