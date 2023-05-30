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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Шлях до другого траншу на $900 млн: Україна успішно пройшла перегляд програми МВФ

МВФ
Фото: Depositphotos

Перший перегляд нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду завершився успішно для України. Тож наша країна може отримати другий транш від МВФ на $900 млн.

Як поінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна та МВФ уклали угоду на рівні персоналу про перегляд чотирирічної програми співпраці.

Тепер цей документ має затвердити Рада виконавчих директорів МВФ. За словами очільника Кабінету міністрів, це відбудеться найближчим часом.

– Після затвердження угоди Радою виконавчих директорів МВФ, що очікується найближчим часом, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько $900 млн, – наголосив Шмигаль.

У пресслужбі Міжнародного валютного фонду підтвердили досягнення угоди з Україною в рамках першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм провела у Відні (Австрія) переговори з українськими офіційними особами протягом 23-30 травня. У них, зокрема, брали участь міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний.

– Радий повідомити, що співробітники МВФ і влада України досягли домовленості на рівні персоналу про перший перегляд EFF. Угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями, – заявив Гевін Грей, який очолює місію Фонду в Україні.

Він відзначив хороші результати, які продемонстрував офіційний Київ у виконанні програми. Були виконані усі критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки до кінця травня.

Як наголосили в МВФ, це відкриває шлях для виділення Україні близько $900 млн другого траншу.

В МВФ додали, що економіка України “демонструє чудову стійкість”, і є ознаки її поступового відновлення у 2023 році. Однак все ще зберігається “надзвичайно висока невизначеність”, пов’язана з війною.

Як відомо, нова чотирирічна програма співпраці з МВФ має обсяг $15,6 млрд. Вона є частиною ширшого пакету міжнародної підтримки для України на $115 млрд.

3 квітня наша країна отримала перший транш у розмірі $2,7 млрд від МВФ у рамках нової програми розширеного фінансування.

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Джерело: МВФ
Денис Шмигаль, Економіка України, Кабінет міністрів, транш від МВФ, Україна-МВФ
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