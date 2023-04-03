Апрель, 03 в 18:46

В понедельник, 3 апреля, Украина получила первый транш на $2,7 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы расширенного финансирования.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Речь идет о 2 млрд специальных прав заимствований, что эквивалентно около $2,7 млрд.

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Средства поступили в общий фонд госбюджета Украины. Они помогут покрыть приоритетные направления расходов.

– Сегодня Украина получила первый транш по новой программе от МВФ. Благодаря предоставленным средствам мы способны и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине, а также обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета, — подчеркнул глава Минфина Сергей Марченко.

Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для нашей страны 31 марта. Ее общий размер составляет $15,6 млрд.

Программа предусматривает два этапа. Первый охватывает 2023-2024 годы. Планируется внедрение надежного госбюджета на 2023 год, снижение инфляции и удержание обменного курса, в том числе посредством валютных резервов. Будет проведена более глубокая оценка состояния банковского сектора.

На втором этапе акцент будет сделан на реформах, способствующих эффективному послевоенному восстановлению Украины, имплементации необходимых мер на пути в Евросоюз. Одним из приоритетов второго этапа программы является долгосрочный рост экономики Украины.

Как известно, Международный валютный фонд изменил свои правила кредитования, чтобы открыть путь к предоставлению новой кредитной программы для Украины.