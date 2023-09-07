Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Бабуся пішла в магазин. В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка
Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНІАН

З фінансуванням державного бюджету на 2024 рік “ситуація у нас досить проста і складна одночасно”, оскільки на сектор безпеки і оборони ми маємо передбачити достатньо видатків – це пріоритет і той якір, який визначає подальшу бюджетну політику.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Ми ведемо перемовини з нашими партнерами з приводу забезпечення виконання зобов’язань, які вони взяли в рамках програми з МВФ щодо фінансування бюджету України. Це непростий процес, який займає багато часу, сил, енергії і потребуватиме додаткових рішень з точки зору імплементації виконання програми з Фондом, – розповів він.

Глава Мінфіну висловив сподівання, що уряду вдасться досягти прогресу, і це дозволить забезпечити необхідне фінансування на 2024 рік.

Серед основних джерел наповнення бюджету, окрім допомоги міжнародних партнерів, Марченко назвав також податки, які збираються всередині країни.

За його словами, вони повністю спрямовуються на сектор безпеки та оборони, проте цих коштів не вистачає.

– Різницю ми покриваємо за рахунок внутрішніх запозичень і так званих військових облігацій. Тому сектор безпеки та оборони ми закриваємо самостійно. Всі інші видатки – я підкреслюю – ми фінансуємо за рахунок наших партнерів, за рахунок коштів, які ми отримуємо з-за кордону, – наголосив міністр.

Він зауважив, що в Україні за рік збирають 1 трлн 300 млрд грн податків, а видатки сектору безпеки і оборони перевищують 1 трлн 600 млрд, відповідно бюджет на 2024 рік також буде не з меншими цифрами на цей сектор.

Марченко також не відкидає можливі ризики з виконанням бюджету, основний з яких – ритмічність надходжень зовнішньої допомоги.

– Від цього залежить багато чого. У разі затримок, відсутності залучень з-за кордону ми вимушені будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку, – підсумував міністр фінансів.

Читайте також
Україна отримає транш на $890 млн: МВФ завершив перегляд програми
МВФ

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч.

За його словами, фінансування має бути таким самим, як у 2023 році, оскільки витрати на оборону та безпеку не зменшаться найближчими місяцями.

Бюджет України, Війна в Україні, держбюджет, Економіка України, Мінфін, Сергій Марченко, транш від МВФ, Україна-МВФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США вперше передадуть Україні гроші, конфісковані у підсанкційних олігархів
Ентоні Блінкен
Скинули вибухівку з дрона: у селі Одрадокам’янка поранено двоє чоловіків
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Вночі на Одещині російські дрони пошкодили елеватор та порт, є постраждалі
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Бійці ВМС знищили два російських катери
ЧФ РФ
Україна поступово набирає обертів у контрнаступі – генсек НАТО
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь