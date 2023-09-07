Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024

З фінансуванням державного бюджету на 2024 рік “ситуація у нас досить проста і складна одночасно”, оскільки на сектор безпеки і оборони ми маємо передбачити достатньо видатків – це пріоритет і той якір, який визначає подальшу бюджетну політику.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Ми ведемо перемовини з нашими партнерами з приводу забезпечення виконання зобов’язань, які вони взяли в рамках програми з МВФ щодо фінансування бюджету України. Це непростий процес, який займає багато часу, сил, енергії і потребуватиме додаткових рішень з точки зору імплементації виконання програми з Фондом, – розповів він.

Глава Мінфіну висловив сподівання, що уряду вдасться досягти прогресу, і це дозволить забезпечити необхідне фінансування на 2024 рік.

Серед основних джерел наповнення бюджету, окрім допомоги міжнародних партнерів, Марченко назвав також податки, які збираються всередині країни.

За його словами, вони повністю спрямовуються на сектор безпеки та оборони, проте цих коштів не вистачає.

– Різницю ми покриваємо за рахунок внутрішніх запозичень і так званих військових облігацій. Тому сектор безпеки та оборони ми закриваємо самостійно. Всі інші видатки – я підкреслюю – ми фінансуємо за рахунок наших партнерів, за рахунок коштів, які ми отримуємо з-за кордону, – наголосив міністр.

Він зауважив, що в Україні за рік збирають 1 трлн 300 млрд грн податків, а видатки сектору безпеки і оборони перевищують 1 трлн 600 млрд, відповідно бюджет на 2024 рік також буде не з меншими цифрами на цей сектор.

Марченко також не відкидає можливі ризики з виконанням бюджету, основний з яких – ритмічність надходжень зовнішньої допомоги.

– Від цього залежить багато чого. У разі затримок, відсутності залучень з-за кордону ми вимушені будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку, – підсумував міністр фінансів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч.

За його словами, фінансування має бути таким самим, як у 2023 році, оскільки витрати на оборону та безпеку не зменшаться найближчими місяцями.

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