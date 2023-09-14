Треть публичных закупок с требованием локализации происходит с нарушениями — CMD Ukraine

В августе 2023 года на платформе Prozorro опубликована информация о 603 закупках товаров на сумму 4,35 млрд грн, на которые распространяется требование локализации.

За этот период на Prozorro объявлено 479 закупок товаров, к которым применяется требование локализации, но в 99 из них это требование не соблюдено. Кроме того, в августе было подписано 66 договоров о закупках товаров, которые подпадают под требования по локализации, но к 55 из них не были приложены документы о подтверждении локализации.

Также в августе было выполнено 58 договоров о публичных закупках товаров, в отношении которых применяется требование локализации, но в 40 из них не было предоставлено фактическую калькуляцию по украинской составляющей в предмете закупки. Таким образом из 603 исследованных закупок в 194 выявлены нарушения соблюдения требований локализации.

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Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра CMD Ukraine. По данным Центра, если бы все товары в упомянутых закупках имели бы минимально установленный законом на текущий год уровень локализации 15%, это обеспечило бы около 1,5 млрд грн налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также соответствующий мультипликативный эффект.

В топ-5 крупнейших нарушителей среди заказчиков в завершенных закупках в августе (из-за несоблюдения требований по степени локализации и отсутствия информации о степени локализации товаров) вошли КП Кривбассводоканал (16, 51 млн грн), ГП Мирноградуголь (7,22 млн грн), государственное публичное акционерное общество НАК Украгролизинг (5,61 млн грн), ПАО по газоснабжению и газификации Донецкоблгаз (5,51 млн грн), КП ОГС Очаков — сервис (5,08 млн грн).

В топ-5 крупнейших нарушителей среди заказчиков в выполненных договорах в августе (из-за несоблюдения требований по степени локализации — в электронной системе закупок вместе с отчетом о выполнении договора о закупке не обнародована фактическая калькуляция себестоимости товара) вошли КП Городской троллейбус г. Кривой Рог (108,9 млн грн), КПТМ Криворожтеплосеть (13,39 млн грн), КП Спектр Дружковского городского совета (9,99 млн грн), КП Полигон Экология г. Коломыя (7,23 млн грн), Подгородненский городской совет Днепровского района Днепропетровской области (4,74 млн грн).

Законодательство о локализации в 2023 году требует при публичных закупках продукции машиностроения наличия в ней не менее 15% составляющей, произведенной в Украине. В 2024 году этот показатель увеличится до 20%.

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