Третина публічних закупівель з вимогою локалізації відбувається з порушеннями – CMD Ukraine

У серпні 2023 року на платформі Prozorro опубліковано інформацію про 603 закупівлі товарів на суму 4,35 млрд грн, на які розповсюджується вимога локалізації.

За цей період на Prozorro оголошено 479 закупівель товарів, до яких застосовується вимога локалізації, але у 99 з них ця вимога не дотримана. Крім того, у серпні було підписано 66 договорів про закупівлі товарів, які підпадають під вимоги щодо локалізації, але до 55 з них не були додані документи щодо підтвердження локалізації.

Також у серпні було виконано 58 договорів щодо публічних закупівель товарів, щодо яких застосовується вимога локалізації, але у 40 з них не було надано фактичну калькуляцію щодо української складової у предметі закупівлі. Таким чином з 603 досліджених закупівель у 194 виявлено порушення дотримання вимог локалізації.

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Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру CMD Ukraine . За даними Центру, якби всі товари у згаданих закупівлях мали б мінімально встановлений законом на поточний рік рівень локалізації 15%, це забезпечило б близько 1,5 млрд грн податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також відповідний мультиплікативний ефект.

До топ-5 найбільших порушників серед замовників у завершених закупівлях у серпні (через недотримання вимог щодо ступеня локалізації та відсутності інформації щодо ступеня локалізації товарів) увійшли КП Кривбасводоканал (16,51 млн грн), ДП Мирноградвугілля (7,22 млн грн), державне публічне акціонерне товариство НАК Украгролізинг (5,61 млн грн), ПАТ з газопостачання та газифікації Донецькоблгаз (5,51 млн грн), КП ОМР Очаків – сервіс (5,08 млн грн).

До топ-5 найбільших порушників серед замовників у виконаних договорах у серпні (через недотримання вимог щодо ступеня локалізації – в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю не оприлюднено фактичну калькуляцію собівартості товару) увійшли КП Міський тролейбус м. Кривий Ріг (108,9 млн грн), КПТМ Криворіжтепломережа (13,39 млн грн), КП Спектр Дружківської міської ради (9,99 млн грн), КП Полігон Екологія м. Коломия (7,23 млн грн), Підгородненська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської області (4,74 млн грн).

Законодавство про локалізацію у 2023 році вимагає при публічних закупівлях продукції машинобудування наявності в ній не менше 15% складової, виробленої в Україні. В 2024 році цей показник збільшиться до 20%.

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