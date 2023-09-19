Ризик відключення світла взимку через енергетичні атаки зберігається – голова Укренерго
Голова Укренерго Володимир Кудрицький наголосив, що можливість відключення електропостачання взимку не є фактом, але становить певний ризик, до якого усі в Україні повинні бути готові, у разі повторення атак на енергетику з боку Росії.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Він вказав на те, що енергосистема не досить надійна та має менший запас міцності після торішніх атак, але зазначив, що російський терор вже не стане несподіванкою, бо до нього готуються всі – й енергетики, і Сили оборони, і споживачі.
Кудрицький наголосив, що магістральна мережа Укренерго готова до передання зимових обсягів електроенергії, а компанія активно працює над збільшенням резервних можливостей мережі та покращенням інженерного захисту за можливих обстрілів.
Він зазначив, що після ракетно-дронових атак Росії торік, магістральна мережа Укренерго була серйозно пошкоджена, проте, завдяки понад 1 млрд доларів міжнародної допомоги, компанія змогла виконати ремонти та оновити обладнання.
Щодо електростанцій, деякі з них вимагають складних і тривалих ремонтів, проте в Укренерго сподіваються, що план ремонтів, запропонований Міненерго, буде виконано до початку опалювального сезону.
Нещодавно стало відомо, що в Міністерстві енергетики узгодили графіки відключень електроенергії на випадок масованих обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури, та наразі планів щодо відключень світла немає.
Росія, ймовірно, готує нову хвилю ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України взимку, як це було минулого опалювального сезону.
Джерело: Укренерго
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко