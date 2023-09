РФ накопичує ракети і може завдати ударів по інфраструктурі України взимку – британська розвідка

Росія, ймовірно, готує нову хвилю ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України взимку, як це було минулого опалювального сезону.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві нагадали, що в період з жовтня 2022 по березень 2023 року війська РФ регулярно завдавали ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Окупанти в основному застосовували крилаті ракети повітряного базування, зокрема Х-101 (AS-23a KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

У розвідці, посилаючись на інформацію з відкритих джерел, зазначили, що з квітня 2023 року агресор знизив темпи витрат крилатих ракет повітряного базування. Паралельно в РФ заявляли про наміри наростити їх виробництво.

