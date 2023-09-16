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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ накопичує ракети і може завдати ударів по інфраструктурі України взимку – британська розвідка

ППО, ракета, ракети
Фото: Факти ICTV

Росія, ймовірно, готує нову хвилю ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України взимку, як це було минулого опалювального сезону.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві нагадали, що в період з жовтня 2022 по березень 2023 року війська РФ регулярно завдавали ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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Окупанти в основному застосовували крилаті ракети повітряного базування, зокрема Х-101 (AS-23a KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

У розвідці, посилаючись на інформацію з відкритих джерел, зазначили, що з квітня 2023 року агресор знизив темпи витрат крилатих ракет повітряного базування. Паралельно в РФ заявляли про наміри наростити їх виробництво.

– Таким чином, Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного базування. Існує реальна ймовірність того, що РФ знову спрямує цю зброю проти українських інфраструктурних об’єктів взимку, – наголосили в розвідці.

За прогнозом української воєнної розвідки, війська РФ можуть завдавати комбінованих ударів по Україні цієї осені, щоб обійти систему протиповітряної оборони. Але ці атаки не будуть більш масовані, ніж минулої зими.

Офіційний Київ запропонував скликати Раду Україна – НАТО для обговорення енергетичної безпеки через загрози нових ударів РФ.

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РФ накопичує ракети і може завдати ударів по інфраструктурі України взимку – британська розвідка

Війна в Україні, Велика Британія, Ракетні удари Росії, Розвідка
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