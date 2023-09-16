РФ накопичує ракети і може завдати ударів по інфраструктурі України взимку – британська розвідка

Росія, ймовірно, готує нову хвилю ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України взимку, як це було минулого опалювального сезону.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві нагадали, що в період з жовтня 2022 по березень 2023 року війська РФ регулярно завдавали ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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Окупанти в основному застосовували крилаті ракети повітряного базування, зокрема Х-101 (AS-23a KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

У розвідці, посилаючись на інформацію з відкритих джерел, зазначили, що з квітня 2023 року агресор знизив темпи витрат крилатих ракет повітряного базування. Паралельно в РФ заявляли про наміри наростити їх виробництво.

– Таким чином, Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного базування. Існує реальна ймовірність того, що РФ знову спрямує цю зброю проти українських інфраструктурних об’єктів взимку, – наголосили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 September 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/RCMaSd0fe1 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BOstAXCzTy — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 16, 2023

За прогнозом української воєнної розвідки, війська РФ можуть завдавати комбінованих ударів по Україні цієї осені, щоб обійти систему протиповітряної оборони. Але ці атаки не будуть більш масовані, ніж минулої зими.

Офіційний Київ запропонував скликати Раду Україна – НАТО для обговорення енергетичної безпеки через загрози нових ударів РФ.

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