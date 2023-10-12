Валентин Літвінов, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE)
Валентин Літвінов, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE)
Яйца по 100 грн продавать не будут: что ожидается с ценами на продукты до конца 2023 года
В последние месяцы в Украине наблюдается снижение средних цен на продукты питания. В сентябре эта тенденция продолжилась, хотя и не на все виды продукции.
Что будет с ценами на продукты в Украине до конца 2023 года и к чему готовиться украинцам – далее в материале.
Цены на продукты в Украине 2023: что происходит сейчас
По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в сентябре составила 0,5% по сравнению с августом и 7,1% по сравнению с сентябрем 2022 года.
В то же время, средние потребительские цены на продукты питания в первый месяц осени снизились еще на 0,6% (по сравнению с августом).
Больше всего подешевели овощи (-9,7%) и фрукты (-5,1%). Кроме того, снизились цены на подсолнечное масло (-1,6%), хлеб и хлебопродукты (-0,6%), рыбу и продукты из рыбы (-0,4%).
Стоимость некоторых продуктов питания напротив возросла. Больше всего в сентябре подорожали яйца – на 12,3% (после длительного периода снижения, которое наблюдалось с апреля).
Выросла стоимость масла (на 1,3%), сахара (на 1,2%), мяса и мясопродуктов (1,1%), молока (0,5%), сыра и творога (на 0,4 %).
Цены на макаронные изделия по сравнению с августом не изменились.
Средняя стоимость десятка яиц в сентябре составила более 44 грн. Сейчас в сетях супермаркетов цены на куриные яйца превышают 50 грн за десяток. Хотя можно найти яйца и по акционной цене, например, по 47 грн/десяток.
По оценке Госстата, по итогам сентября молоко в среднем стоило 36,23 грн за литр, масло – более 68 грн (за 200 грамм), сметана жирностью до 15% – 98,65 грн за литр, сыры мягкие жирные – 165,38 грн за килограмм.
Средняя стоимость килограмма риса превысила 52 грн, гречки – 41 грн, манной крупы – 21 грн, пшена – 30 грн, сахара – 36 грн.
Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта составила 35,16 грн/кг, ржаного хлеба – 36,18 грн/кг, батона – 22,66 грн за 0,5 кг, макаронных изделий – 30,41 грн/кг, пшеничной муки – 16,03 грн/кг.
Средние цены на говядину превысили 230 грн/кг, свинину – 203 грн/кг, птицу (тушки куриные) – 91 грн/кг, куриное филе – 159 грн/кг, сало – 167 грн/кг.
Мороженая рыба в среднем стоила более 161 грн/кг.
Средняя стоимость литра подсолнечного масла в Госстате оценили в 63,8 грн.
Что касается овощей и фруктов, то средняя стоимость килограмма яблок по итогам сентября составила почти 22 грн, белокочанной капусты – 9,07 грн, лука – 12,88 грн, свеклы – 10,25 грн, моркови – 11,03 грн, картофеля – 10 ,95 грн.
В Национальном научном центре Институт аграрной экономики обратили внимание, что в сентябре снижение средних цен на продукты питания в Украине существенно замедлилось. К примеру, в августе оно составляло 3,9%, а в июле – 2,1%.
Как отметил директор центра, академик НААН Юрий Лупенко, в последующие месяцы потенциал для снижения имеют цены на отдельные виды круп, плодоовощную продукцию и сахар. Это связано с тем, что “сбор поздних культур продолжается, а сезон сахароварения только начинается”.
Что будет с ценами на продукты до конца 2023 года: прогноз эксперта
Об ожиданиях по ценам на продукты до конца текущего года Факты ICTV расспросили у Валентина Литвинова – аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE).
По его словам, резкого повышения цен на ключевые продукты питания до конца 2023 года ожидать не стоит.
– Нет никаких оснований для этого. Опять же, если люди любят норвежский лосось, и у нас завтра курс доллара будет условно 50 грн/$1, то норвежский лосось вырастет в цене. Если мы берем среднестатистического потребителя с доходом 15-17 тыс. грн в месяц, для такого человека ощутимо ничего не должно вырасти… Фундаментальных факторов для быстрого роста цен, я имею в виду выше инфляции, более 8 – 10%, нет, — отметил Валентин Литвинов.
Он добавил, что общие тенденции на потребительском рынке стабильны. По сравнению с прошлогодним резким ростом цен на яйца, сейчас не наблюдается колебаний, “которые были бы за пределом плюс-минус 15% за неделю, что в принципе является довольно нормальным явлением в пределах всей страны”.
Литвинов уточнил, что перед новогодними праздниками ожидается уже привычное сезонное колебание цен и “может быть небольшой рост” стоимости продуктов.
• Овощи
В KSE ожидали, что из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с овощами. Ведь были затоплены территории Херсонской и Николаевской областей.
Однако овощи, наоборот, подешевели по сравнению с прошлым годом. По словам Литвинова, это объясняется неплохим урожаем в других регионах Украины.
– Производители переориентировались. И мы не ожидаем, что цены на овощи будут как-то расти. Единственное, что могут быть вопросы по поводу лука, поскольку его урожай в этом году не такой большой. Но опять же это около 10%. Цены на все другие виды овощей мы ожидаем где-то на уровне даже прошлого года, — рассказал аналитик KSE.
• Мука и крупы
Здесь ситуация иная, поскольку на финальную стоимость влияет не столько объем урожая, сколько себестоимость переработки.
В настоящее время цены стабильны, хоть и несколько выросли с прошлого года. В то же время в KSE допускают колебание цен из-за того, что может подорожать переработка.
– Из-за повышения цен на электроэнергию могут быть определенные вопросы. Но не в этом году скорее всего, поскольку запасы достаточно большие в стране. При повышении тарифа на электроэнергию цены на крупы вырастают не сразу. Иногда бывает лаг в три-четыре месяца. Поскольку на складах есть запасы, — подчеркнул Литвинов, добавив, что катастрофического роста стоимости муки и круп не будет.
• Продукция животноводства
Ситуация здесь также стабильна по сравнению с прошлым годом.
По оценке Валентина Литвинова, больше всего подорожала свинина из-за сокращения производства и повышения его стоимости.
Говядина почти не выросла в цене. Цены на курятину находятся “в пределах инфляции”, как и на молоко, сметану или масло.
• Яйца
Рост стоимости куриных яиц осенью является сезонным явлением. Однако резкого подорожания, как в прошлом году, не будет.
– Такого, как было в прошлом году, что они сначала стоили вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения, если учитывать инфляцию, а потом выросли до 100 грн – такого не будет. То есть, общий прогноз такой, что все будет стабильно, — подчеркнул Валентин Литвинов.
Какие факторы будут влиять на цены
По словам аналитика KSE, все в большей мере будет зависеть от нас как потребителей. Поскольку ажиотаж и чрезмерный спрос могут спровоцировать рост цен в магазинах.
– В случае отключения света люди побегут в магазины, будут закупать продукты долгосрочного хранения. Соответственно, это может немного подтолкнуть цены вверх, как это было с гречкой в начале полномасштабного вторжения. Пока что мы видим, что гречка стоит почти на 20% дешевле, чем в феврале 2022 года. То есть здесь ажиотаж на многое влияет, — заявил эксперт.
Валентин Литвинов добавил, что производство в Украине функционирует стабильно и даже растет. Производители адаптировались к условиям полномасштабной войны еще осенью прошлого года.
Площади посевов, в частности зерновых культур, в этом году достаточны для обеспечения потребностей украинцев.
– Мы более чем достаточно снабжены собственной продукцией. При необходимости можем импортировать. То есть все будет стабильно, если не будет массовых “набегов” потребителей на магазины и выметания гречки, соли, круп, мяса, яиц, – объяснил Валентин Литвинов.
Эксперт не исключает, что со стороны сетей магазинов могут быть “некие движения в плане перенести затраты на генераторы на потребителей”.
– Со стороны производителей все стабильно, со стороны сетей – я надеюсь, что уроки с прошлого года все извлекли, и никто не будет цены на 25% подкручивать, – сообщил Литвинов.
Замедление инфляции: что прогнозируют в НБУ
По данным Национального банка Украины, в сентябре 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении еще больше замедлилась: до 7,1% с 8,6% в августе.
Темпы роста потребительских цен были существенно ниже предыдущего прогноза НБУ.
Этому способствовало большее предложение продуктов питания, в том числе овощей и фруктов нового урожая, а также лучший урожай зерновых и масличных культур.
Замедлился рост цен на мясные и молочные продукты, хлеб и мучные изделия. Устойчивость валютного курса способствовала снижению темпов роста цен на продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости (кофе, чай, соки, шоколад, конфеты, сухофрукты, пряности, рыбные продукты).
Стоимость подсолнечного масла снизилась благодаря новому урожаю и падению мировых цен.
По оценке НБУ, потребительская инфляция на конец 2023 года будет ниже июльского прогноза (тогда в центробанке прогнозировали годовую инфляцию на уровне 10,6%).
Нацбанк пересмотрит макропрогноз уже в ближайшее время.
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко