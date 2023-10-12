Яйца по 100 грн продавать не будут: что ожидается с ценами на продукты до конца 2023 года

В последние месяцы в Украине наблюдается снижение средних цен на продукты питания. В сентябре эта тенденция продолжилась, хотя и не на все виды продукции.

Что будет с ценами на продукты в Украине до конца 2023 года и к чему готовиться украинцам – далее в материале.

Цены на продукты в Украине 2023: что происходит сейчас

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По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в сентябре составила 0,5% по сравнению с августом и 7,1% по сравнению с сентябрем 2022 года.

В то же время, средние потребительские цены на продукты питания в первый месяц осени снизились еще на 0,6% (по сравнению с августом).

Больше всего подешевели овощи (-9,7%) и фрукты (-5,1%). Кроме того, снизились цены на подсолнечное масло (-1,6%), хлеб и хлебопродукты (-0,6%), рыбу и продукты из рыбы (-0,4%).

Стоимость некоторых продуктов питания напротив возросла. Больше всего в сентябре подорожали яйца – на 12,3% (после длительного периода снижения, которое наблюдалось с апреля).

Выросла стоимость масла (на 1,3%), сахара (на 1,2%), мяса и мясопродуктов (1,1%), молока (0,5%), сыра и творога (на 0,4 %).

Цены на макаронные изделия по сравнению с августом не изменились.

Средняя стоимость десятка яиц в сентябре составила более 44 грн. Сейчас в сетях супермаркетов цены на куриные яйца превышают 50 грн за десяток. Хотя можно найти яйца и по акционной цене, например, по 47 грн/десяток.

По оценке Госстата, по итогам сентября молоко в среднем стоило 36,23 грн за литр, масло – более 68 грн (за 200 грамм), сметана жирностью до 15% – 98,65 грн за литр, сыры мягкие жирные – 165,38 грн за килограмм.

Средняя стоимость килограмма риса превысила 52 грн, гречки – 41 грн, манной крупы – 21 грн, пшена – 30 грн, сахара – 36 грн.

Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта составила 35,16 грн/кг, ржаного хлеба – 36,18 грн/кг, батона – 22,66 грн за 0,5 кг, макаронных изделий – 30,41 грн/кг, пшеничной муки – 16,03 грн/кг.

Средние цены на говядину превысили 230 грн/кг, свинину – 203 грн/кг, птицу (тушки куриные) – 91 грн/кг, куриное филе – 159 грн/кг, сало – 167 грн/кг.

Мороженая рыба в среднем стоила более 161 грн/кг.

Средняя стоимость литра подсолнечного масла в Госстате оценили в 63,8 грн.

Что касается овощей и фруктов, то средняя стоимость килограмма яблок по итогам сентября составила почти 22 грн, белокочанной капусты – 9,07 грн, лука – 12,88 грн, свеклы – 10,25 грн, моркови – 11,03 грн, картофеля – 10 ,95 грн.

В Национальном научном центре Институт аграрной экономики обратили внимание, что в сентябре снижение средних цен на продукты питания в Украине существенно замедлилось. К примеру, в августе оно составляло 3,9%, а в июле – 2,1%.

Как отметил директор центра, академик НААН Юрий Лупенко, в последующие месяцы потенциал для снижения имеют цены на отдельные виды круп, плодоовощную продукцию и сахар. Это связано с тем, что “сбор поздних культур продолжается, а сезон сахароварения только начинается”.

Что будет с ценами на продукты до конца 2023 года: прогноз эксперта

Об ожиданиях по ценам на продукты до конца текущего года Факты ICTV расспросили у Валентина Литвинова – аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE).

По его словам, резкого повышения цен на ключевые продукты питания до конца 2023 года ожидать не стоит.

– Нет никаких оснований для этого. Опять же, если люди любят норвежский лосось, и у нас завтра курс доллара будет условно 50 грн/$1, то норвежский лосось вырастет в цене. Если мы берем среднестатистического потребителя с доходом 15-17 тыс. грн в месяц, для такого человека ощутимо ничего не должно вырасти… Фундаментальных факторов для быстрого роста цен, я имею в виду выше инфляции, более 8 – 10%, нет, — отметил Валентин Литвинов.

Он добавил, что общие тенденции на потребительском рынке стабильны. По сравнению с прошлогодним резким ростом цен на яйца, сейчас не наблюдается колебаний, “которые были бы за пределом плюс-минус 15% за неделю, что в принципе является довольно нормальным явлением в пределах всей страны”.

Литвинов уточнил, что перед новогодними праздниками ожидается уже привычное сезонное колебание цен и “может быть небольшой рост” стоимости продуктов.

• Овощи

В KSE ожидали, что из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с овощами. Ведь были затоплены территории Херсонской и Николаевской областей.

Однако овощи, наоборот, подешевели по сравнению с прошлым годом. По словам Литвинова, это объясняется неплохим урожаем в других регионах Украины.

– Производители переориентировались. И мы не ожидаем, что цены на овощи будут как-то расти. Единственное, что могут быть вопросы по поводу лука, поскольку его урожай в этом году не такой большой. Но опять же это около 10%. Цены на все другие виды овощей мы ожидаем где-то на уровне даже прошлого года, — рассказал аналитик KSE.

• Мука и крупы

Здесь ситуация иная, поскольку на финальную стоимость влияет не столько объем урожая, сколько себестоимость переработки.

В настоящее время цены стабильны, хоть и несколько выросли с прошлого года. В то же время в KSE допускают колебание цен из-за того, что может подорожать переработка.

– Из-за повышения цен на электроэнергию могут быть определенные вопросы. Но не в этом году скорее всего, поскольку запасы достаточно большие в стране. При повышении тарифа на электроэнергию цены на крупы вырастают не сразу. Иногда бывает лаг в три-четыре месяца. Поскольку на складах есть запасы, — подчеркнул Литвинов, добавив, что катастрофического роста стоимости муки и круп не будет.

• Продукция животноводства

Ситуация здесь также стабильна по сравнению с прошлым годом.

По оценке Валентина Литвинова, больше всего подорожала свинина из-за сокращения производства и повышения его стоимости.

Говядина почти не выросла в цене. Цены на курятину находятся “в пределах инфляции”, как и на молоко, сметану или масло.

• Яйца

Рост стоимости куриных яиц осенью является сезонным явлением. Однако резкого подорожания, как в прошлом году, не будет.

– Такого, как было в прошлом году, что они сначала стоили вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения, если учитывать инфляцию, а потом выросли до 100 грн – такого не будет. То есть, общий прогноз такой, что все будет стабильно, — подчеркнул Валентин Литвинов.

Какие факторы будут влиять на цены

По словам аналитика KSE, все в большей мере будет зависеть от нас как потребителей. Поскольку ажиотаж и чрезмерный спрос могут спровоцировать рост цен в магазинах.

– В случае отключения света люди побегут в магазины, будут закупать продукты долгосрочного хранения. Соответственно, это может немного подтолкнуть цены вверх, как это было с гречкой в начале полномасштабного вторжения. Пока что мы видим, что гречка стоит почти на 20% дешевле, чем в феврале 2022 года. То есть здесь ажиотаж на многое влияет, — заявил эксперт.

Валентин Литвинов добавил, что производство в Украине функционирует стабильно и даже растет. Производители адаптировались к условиям полномасштабной войны еще осенью прошлого года.

Площади посевов, в частности зерновых культур, в этом году достаточны для обеспечения потребностей украинцев.

– Мы более чем достаточно снабжены собственной продукцией. При необходимости можем импортировать. То есть все будет стабильно, если не будет массовых “набегов” потребителей на магазины и выметания гречки, соли, круп, мяса, яиц, – объяснил Валентин Литвинов.

Эксперт не исключает, что со стороны сетей магазинов могут быть “некие движения в плане перенести затраты на генераторы на потребителей”.

– Со стороны производителей все стабильно, со стороны сетей – я надеюсь, что уроки с прошлого года все извлекли, и никто не будет цены на 25% подкручивать, – сообщил Литвинов.

Замедление инфляции: что прогнозируют в НБУ

По данным Национального банка Украины, в сентябре 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении еще больше замедлилась: до 7,1% с 8,6% в августе.

Темпы роста потребительских цен были существенно ниже предыдущего прогноза НБУ.

Этому способствовало большее предложение продуктов питания, в том числе овощей и фруктов нового урожая, а также лучший урожай зерновых и масличных культур.

Замедлился рост цен на мясные и молочные продукты, хлеб и мучные изделия. Устойчивость валютного курса способствовала снижению темпов роста цен на продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости (кофе, чай, соки, шоколад, конфеты, сухофрукты, пряности, рыбные продукты).

Стоимость подсолнечного масла снизилась благодаря новому урожаю и падению мировых цен.

По оценке НБУ, потребительская инфляция на конец 2023 года будет ниже июльского прогноза (тогда в центробанке прогнозировали годовую инфляцию на уровне 10,6%).

Нацбанк пересмотрит макропрогноз уже в ближайшее время.

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