Яйця по 100 грн не продаватимуть: що буде з цінами на продукти до кінця 2023 року

Протягом останніх місяців в Україні спостерігається зниження середніх цін на продукти харчування. У вересні ця тенденція продовжилася, хоч і не на всі види продукції.

Що буде з цінами на продукти в Україні до кінця 2023 року та до чого готуватися українцям – далі в матеріалі.

Ціни на продукти в Україні 2023: що відбувається зараз

Зараз дивляться

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні у вересні становила 0,5% порівняно з серпнем та 7,1% – у порівнянні з вереснем 2022-го.

Водночас середні споживчі ціни на продукти харчування у перший місяць осені знизилися ще на 0,6% (у порівнянні з серпнем).

Найбільше здешевшали овочі (-9,7%) та фрукти (-5,1%). Крім того, знизилися ціни на соняшникову олію (-1,6%), хліб і хлібопродукти (-0,6%), рибу та продукти з риби (-0,4%).

Вартість деяких продуктів харчування, навпаки, зросла. Найбільше у вересні подорожчали яйця – на 12,3% (після тривалого періоду зниження, яке спостерігалося з квітня).

Зросла вартість масла (на 1,3%), цукру (на 1,2%), м’яса та м’ясопродуктів (1,1%), молока (0,5%), сиру твердого та домашнього (на 0,4%).

Ціни на макаронні вироби порівняно з серпнем не змінилися.

Середня вартість десятка яєць у вересні становила понад 44 грн. Зараз у мережах супермаркетів ціни на курячі яйця перевищують 50 грн за десяток. Хоча можна знайти яйця і за акційною ціною, наприклад, за 47 грн/десяток.

За оцінкою Держстату, за підсумками вересня молоко в середньому коштувало 36,23 грн за літр, масло – понад 68 грн (за 200 грамів), сметана жирністю до 15% – 98,65 грн за літр, сири м’які жирні – 165,38 грн за кілограм.

Середня вартість кілограма рису перевищила 52 грн, гречки – 41 грн, манної крупи – 21 грн, пшона – 30 грн, цукру – 36 грн.

Середня вартість пшеничного хліба з борошна першого ґатунку становить 35,16 грн/кг, житнього хліба – 36,18 грн/кг, батона – 22,66 грн за 0,5 кг, макаронних виробів – 30,41 грн/кг, пшеничного борошна – 16,03 грн/кг.

Середні ціни на яловичину перевищили 230 грн/кг, свинину – 203 грн/кг, птицю (тушки курячі) – 91 грн/кг, куряче філе – 159 грн/кг, сало – 167 грн/кг.

Морожена риба в середньому коштувала понад 161 грн/кг.

Середню вартість літра соняшникової олії в Держстаті оцінили в 63,8 грн.

Щодо овочів та фруктів, то середня вартість кілограма яблук за підсумками вересня становить майже 22 грн, білокачанної капусти – 9,07 грн, цибулі – 12,88 грн, буряку – 10,25 грн, моркви – 11,03 грн, картоплі – 10,95 грн.

У Національному науковому центрі Інститут аграрної економіки звернули увагу, що у вересні зниження середніх цін на продукти харчування в Україні суттєво сповільнилося. Наприклад, у серпні воно становило 3,9%, а в липні – 2,1%.

Як зазначив директор центру, академік НААН Юрій Лупенко, у наступні місяці потенціал для зниження мають ціни на окремі види круп, плодоовочеву продукцію та цукор. Це пов’язано з тим, що “збирання пізніх культур продовжується, а сезон цукроваріння лише розпочинається”.

Що буде з цінами на продукти до кінця 2023 року: прогноз експерта

Про очікування щодо цін на продукти до кінця поточного року Факти ICTV розпитали у Валентина Літвінова – аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE).

За його словами, різкого підвищення цін на ключові продукти харчування до кінця 2023 року очікувати не варто.

– Немає жодних підстав для цього. Знову ж таки, якщо люди люблять норвезький лосось, а в нас завтра курс долара буде умовно 50 грн/$1, то норвезький лосось зросте в ціні. Якщо ми беремо середньостатистичного споживача з доходом 15-17 тис. грн на місяць, для такої людини відчутно нічого не повинно зрости… Фундаментальних чинників для швидкого зростання цін, я маю на увазі більше, ніж інфляція, на понад 8-10%, немає, – зазначив Валентин Літвінов.

Він додав, що загальні тенденції на споживчому ринку стабільні. Порівняно з торішнім різким зростанням цін на яйця, зараз не спостерігається коливань, “які були б за межею плюс-мінус 15% за тиждень, що в принципі є досить нормальним явищем у межах всієї країни”.

Літвінов уточнив, що перед новорічними святами очікується вже звичне сезонне коливання цін і “може бути невеличке зростання” вартості продуктів.

• Овочі

У KSE очікували, що через підрив російськими військами Каховської ГЕС можуть виникнути проблеми з овочами. Адже були затоплені території Херсонської та Миколаївської областей.

Та овочі, навпаки, здешевшали в порівнянні з минулим роком. За словами Літвінова, це пояснюється непоганим урожаєм в інших регіонах України.

– Виробники переорієнтувалися. І ми не очікуємо, що ціни на овочі будуть якось зростати. Єдине, що можуть бути питання щодо цибулі, бо її врожай цього року не такий великий. Але, знову ж таки, це в межах 10%. Ціни на всі інші види овочів ми очікуємо десь на рівні минулого року, – розповів аналітик KSE.

• Борошно та крупи

Тут ситуація інша, оскільки на фінальну вартість впливає не так обсяг врожаю, як собівартість переробки.

Наразі ціни стабільні, хоч і дещо зросли з минулого року. Водночас у KSE допускають коливання цін внаслідок того, що може здорожчати переробка.

– Через підвищення цін на електроенергію можуть бути певні питання. Але не цього року, швидше за все, оскільки запаси доволі великі в країні. За підвищення тарифу на електроенергію ціни на крупи зростають не відразу. Подеколи буває лаг у три-чотири місяці, оскільки на складах є запаси, – наголосив Літвінов, додавши, що катастрофічного зростання вартості борошна та круп не буде.

• Продукція тваринництва

Ситуація тут також стабільна у порівнянні з минулим роком.

За оцінкою Валентина Літвінова, найбільше здорожчала свинина – через скорочення виробництва та підвищення його вартості.

Яловичина майже не зросла в ціні. Ціни на курятину перебувають “у межах інфляції”, як і на молоко, сметану чи масло.

• Яйця

Зростання вартості курячих яєць восени є сезонним явищем. Однак різкого здорожчання, як минулого року, не буде.

– Такого, як було торік, що вони спочатку коштували вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення, якщо зважати на інфляцію, а потім зросли до 100 грн – такого не буде. Тобто загальний прогноз такий, що все буде стабільно, – наголосив Валентин Літвінов.

Які чинники впливатимуть на ціни

За словами аналітика KSE, усе більшою мірою залежатиме від нас як споживачів. Адже ажіотаж і надмірний попит можуть спровокувати зростання цін у магазинах.

– У разі відключення світла люди побіжать до магазинів, будуть закуповувати продукти довготермінового зберігання. Відповідно, це може трохи підштовхнути ціни вгору, як це було з гречкою на початку повномасштабного вторгнення. Наразі ми бачимо, що гречка коштує майже на 20% дешевше, ніж у лютому 2022 року. Тобто тут ажіотаж багато на що впливає, – заявив експерт.

Валентин Літвінов додав, що виробництво в Україні функціонує стабільно та навіть зростає. Виробники адаптувалися до умов повномасштабної війни ще восени минулого року.

Площі посівів, зокрема зернових культур, цьогоріч достатні для забезпечення потреб українців.

– Ми більш ніж достатньо забезпечені власною продукцією. За потреби можемо імпортувати. Тобто все буде стабільно, якщо не буде масових “набігів” споживачів на крамниці й вимітання гречки, солі, круп, м’яса, яєць, – пояснив Валентин Літвінов.

Експерт не виключає, що з боку мереж магазинів можуть бути “якісь рухи в плані перенести витрати за генератори на споживачів”.

– З боку виробників усе стабільно, з боку мереж – я сподіваюся, що уроки з минулого року всі винесли, і ніхто не буде ціни на 25% підкручувати, – повідомив Літвінов.

Сповільнення інфляції: що прогнозують в НБУ

За даними Національного банку України, у вересні 2023 споживча інфляція в річному вимірі ще більше сповільнилася: до 7,1% з 8,6% у серпні.

Темпи зростання споживчих цін були суттєво нижчими за попередній прогноз НБУ.

Цьому сприяли більша пропозиція продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю, а також кращий врожай зернових та олійних культур.

Сповільнилося зростання цін на м’ясні та молочні продукти, хліб і борошняні вироби. Стійкість валютного курсу сприяла зниженню темпів зростання цін на продукти, які мають значну частку імпорту в собівартості (кава, чай, соки, шоколад, цукерки, сухофрукти, прянощі, рибні продукти).

Вартість соняшникової олії знизилася завдяки новому врожаю та падінню світових цін.

За оцінкою НБУ, споживча інфляція наприкінці 2023 року буде нижчою за липневий прогноз (тоді в центробанку прогнозували річну інфляцію на рівні 10,6%).

Тож Нацбанк перегляне макропрогноз уже найближчим часом.

Джерело : НБУ, Держстат

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