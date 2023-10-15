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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вдвічі більше зусиль для отримання допомоги: Марченко про “втому” партнерів

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНІАН

Україна наразі докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів у необхідності надання підтримки, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.

– Я бачу велику втому і велику слабкість серед наших партнерів. Вони хотіли б забути про війну, але вона все ще триває, – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю агентству Reuters в кулуарах засідання МВФ та Світового банку в Марракеші.

За його словами, “геополітичні зміни та внутрішньополітичний контекст у різних країнах” зменшують бажання партнерів підтримувати Україну, зокрема через вибори, заплановані у США та Євросоюзі наступного року.

– Ми вже маємо певні зобов’язання, наприклад, $5,4 млрд від програми МВФ, ми очікуємо зобов’язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, покладаємося на наших ключових партнерів і союзників – Сполучені Штати та Євросоюз, – сказав Марченко.

Зараз дивляться

Глава Мінфіну повідомив, що ЄС працює над пакетом допомоги Україні на суму €50 млрд ($52,6 млрд) на період 2024-2027 років, з яких наступного року Київ прагне отримати €18 млрд. Це відповідає пакету, отриманому на цього року.

Раніше Марченко говорив, що Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч.

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Джерело: Reuters
Бюджет України, Війна в Україні, Зброя для України, Мінфін, МВФ, Російська агресія, Світовий банк, Сергій Марченко
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