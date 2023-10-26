Рост ВВП в 2023 году на 4,9% – Нацбанк существенно изменил прогноз

Национальный банк Украины обновил макропрогноз на текущий 2023 год и ожидает рост экономики по его итогам на 4,9%.

Об этом сообщил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

— Экономический рост возобновится по итогам 2023 года и будет продолжаться. Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП с 2,9 до 4,9%. Такое стремительное экономическое восстановление вызвано рядом факторов. Среди них – более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, лучшие оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетных расходов, — пояснил он.

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В то же время прогноз по реальному ВВП в 2024 году почти изменился — с 3,5% до 3,6%, а в 2025-м, по словам Пышного, рост реального ВВП ускорится до 6%.

— Этому будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности, улучшением инвестиционных и потребительских настроений, налаживанием оптимальной логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры, — подытожил глава НБУ.

Правительство Украины ожидает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 3-4%.

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