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Юлия Захарченко, редактор ленты

Правительство ожидает роста ВВП на уровне 3-4% в этом году — министр экономики

Правительство ожидает роста ВВП на уровне 3-4% в этом году — министр экономики
Фото: Офис президента

Правительство Украины ожидает роста внутреннего валового продукта в этом году на уровне 3-4%. В то же время в основных отраслях промышленности наблюдается улучшение общей ситуации, в частности, урожай зерна составит около 50 млн тонн.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) Будущее решается в Украине, которая состоялась в Киеве.

— Рост ВВП будет на уровне 4%. Скептики говорят, что рост составит примерно 3%. Есть определенные проблемы с экспортом, но я думаю, что ситуация улучшится благодаря альтернативным маршрутам, — утверждает министр экономики.

Свириденко отметила, что правительство пытается прийти к соответствующим решениям в вопросе экспорта совместно с западными партнерами и финансовыми институтами.

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Она поделилась, что рынок труда в Украине имеет структурные проблемы, а около 5 млн наших граждан остаются в других странах.

По мнению министра экономики, безработные люди не имеют соответствующих навыков, необходимых для рынка труда.

Поэтому в течение этого и следующего года правительство намерено сосредоточиться на вопросах подготовки и переподготовки кадров, иначе невозможно будет обеспечить восстановление Украины.

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ціни на продукти

Война в Украине, ВВП України, Экономика Украины, працевлаштування, Робота, Українці, Юлія Свириденко, Ялтинська європейська стратегія
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