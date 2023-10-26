Зростання ВВП у 2023 році на 4,9% – Нацбанк суттєво змінив прогноз

Національний банк України поновив макропрогноз на поточний 2023 рік та очікує зростання економіки за його підсумками на 4,9%.

Про це повідомив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний.

– Економічне зростання відновиться за підсумками 2023 року і триватиме надалі. Нацбанк поліпшив прогноз зростання ВВП з 2,9% до 4,9%. Стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників. Серед них – вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, ліпші оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків, – пояснив він.

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Водночас прогноз щодо реального ВВП у 2024 році майже змінився – з 3,5% до 3,6%, а у 2025-му, за словами Пишного, зростання реального ВВП прискориться до 6%.

– Цьому сприятиме передусім очікуване зниження безпекових ризиків, поліпшенням інвестиційних та споживчих настроїв, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відновленням пошкодженої інфраструктури, – підсумував глава НБУ.

Уряд України очікує на зростання ВВП за підсумками 2023 року на рівні 3-4%.

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