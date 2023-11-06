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Экономика
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Украину без поддержки Запада в 2024 году ждет дыра в $29 млрд – Марченко

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНИАН

В следующем году Украину может ждать экономический кризис, если мы не получим помощи от партнеров.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью для издания Politico.

По его словам, без дальнейшей поддержки союзников Киеву грозит “дыра” в $29 млрд.

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Помощь Евросоюза Киеву заканчивается в декабре. Комиссия обещала выделить 50 млрд евро на ближайшие четыре года, но Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования Киева, указывая на коррупцию в Украине.

Кроме того, Конгресс США медлит с принятием решения о предоставлении Украине дополнительной помощи, о которой раньше заявляла администрация Байдена.

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Марченко заявил, что украинской экономике деньги нужны уже на начало следующего года. При этом он подчеркнул, что Украина готова к дальнейшим реформам.

Министр отметил, что в дополнение к войне Украина получит еще и экономический кризис. А наш кризис будет иметь побочные эффекты на Евросоюз.

— Последствия экономического кризиса будут очень и очень травмирующими не только для Украины, но и для всей Европы, потому что в Европу снова могут хлынуть мигранты. Также в Европе могут сильно подскочить цены, в частности, на некоторые продовольственные товары, а также на нефть и газ, – отметил министр финансов.

А еще Сергей Марченко просит союзником передать Украине около $300 млрд замороженных российских активов.

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Ранее в Киеве президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала до конца года подготовить предложение относительно использования этих активов.

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Украину без поддержки Запада в 2024 году ждет дыра в $29 млрд – Марченко

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров в необходимости оказания поддержки. По его словам, это связано с усталостью у партнеров Украины.

Источник: Politico
Экономика Украины, Мінфін, Сергей Марченко
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