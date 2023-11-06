Украину без поддержки Запада в 2024 году ждет дыра в $29 млрд – Марченко

В следующем году Украину может ждать экономический кризис, если мы не получим помощи от партнеров.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью для издания Politico.

По его словам, без дальнейшей поддержки союзников Киеву грозит “дыра” в $29 млрд.

Сейчас смотрят

Помощь Евросоюза Киеву заканчивается в декабре. Комиссия обещала выделить 50 млрд евро на ближайшие четыре года, но Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования Киева, указывая на коррупцию в Украине.

Кроме того, Конгресс США медлит с принятием решения о предоставлении Украине дополнительной помощи, о которой раньше заявляла администрация Байдена.

Марченко заявил, что украинской экономике деньги нужны уже на начало следующего года. При этом он подчеркнул, что Украина готова к дальнейшим реформам.

Министр отметил, что в дополнение к войне Украина получит еще и экономический кризис. А наш кризис будет иметь побочные эффекты на Евросоюз.

— Последствия экономического кризиса будут очень и очень травмирующими не только для Украины, но и для всей Европы, потому что в Европу снова могут хлынуть мигранты. Также в Европе могут сильно подскочить цены, в частности, на некоторые продовольственные товары, а также на нефть и газ, – отметил министр финансов.

А еще Сергей Марченко просит союзником передать Украине около $300 млрд замороженных российских активов.

Ранее в Киеве президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала до конца года подготовить предложение относительно использования этих активов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров в необходимости оказания поддержки. По его словам, это связано с усталостью у партнеров Украины.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.