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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Затяжна війна – значний ризик для економічних перспектив України: прогноз МВФ

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

Економіка України після російського вторгнення у лютому 2022-го почала поступово відновлюватися у 2023 році, проте тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для її перспектив.

Про це йдеться у прогнозі Міжнародного валютного фонду для Європи за листопад.

– На тлі тривалих атак на українську інфраструктуру економіка почала відновлюватися на початку 2023 року, зростаючи на 2,4% в квартальному вимірі з урахуванням сезонного фактору в першому кварталі і продовжила зростати у другому кварталі. Експерти МВФ прогнозують загальне зростання на рівні 1-3% у 2023 році, – йдеться у звіті.

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Відновлення у МВФ пояснюють підвищенням стійкості підприємств та домогосподарств під час війни, чому сприяло відновлення внутрішнього попиту та покращення споживчих та ділових настроїв.

– Попри нещодавні позитивні тенденції, тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив. Середньострокові перспективи залежать від результату війни, масштабу витрат на відновлення, повернення мігрантів, структурних реформ та перспектив вступу до ЄС, – підсумували в МВФ.

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Національний банк України нещодавно поліпшив прогноз зростання економіки країни за підсумками 2023 року з 2,9% до 4,9%.

Водночас прогноз НБУ щодо реального ВВП у 2024 році майже не змінився – з 3,5% до 3,6%, а у 2025-му зростання економіки прискориться до 6%.

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Війна в Україні, ВВП України, Економіка України, МВФ, Україна-МВФ
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