Пенсии с 1 мая 2025: что изменится и кому повысят выплаты

В Украине не будет масштабного повышения пенсий с 1 мая 2025 года для всех. Однако некоторые пенсионеры все же получат надбавки.

Какие изменения ждут украинцев с 1 мая 2025 года и будет ли повышение пенсий — читайте в материале Фактов ICTV.

Будет ли перерасчет пенсий с 1 мая

После апрельского повышения пенсий для людей в возрасте от 65 лет с полным стажем и автоматического перерасчета для работающих пенсионеров с 1 мая новых общих надбавок не предусмотрено.

Сейчас смотрят

То есть в Украине пенсии с 1 мая для большинства граждан не изменятся.

Тогда как работающие пенсионеры и в дальнейшем будут получать повышенную пенсию, которую им пересчитали в апреле. Выплаты перечисленных сумм за апрель и май должны поступить в июне.

Пенсии с 1 мая: кому повысят

Определенное повышение пенсий с 1 мая ждет тех людей, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет.

Так называемые возрастные доплаты начисляются автоматически, если общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Размер таких доплат составляет:

для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — до 300 грн ;

; для граждан в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн ;

; для пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше — до 570 грн.

Пенсии с 1 мая 2025: изменения для ВПЛ

Пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, но не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, нужно это сделать в мае, чтобы возобновить получение выплат.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, пройти идентификацию можно:

лично в Ощадбанке или сервисном центре Пенсионного фонда, предоставив документ, удостоверяющий личность;

авторизовавшись в личном кабинете на портале ПФУ с помощью электронной подписи Дія.Підпис;

с помощью видеоконференцсвязи;

в консульстве за рубежом (для пенсионеров ВПЛ, которые живут за пределами Украины).

До момента прохождения проверки пенсия не выплачивается, но средства сохраняются на счету. После идентификации выплаты возобновятся.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.