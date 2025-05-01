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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Пенсии с 1 мая 2025: что изменится и кому повысят выплаты

пенсія з травня
Фото: Факти ICTV

В Украине не будет масштабного повышения пенсий с 1 мая 2025 года для всех. Однако некоторые пенсионеры все же получат надбавки.

Какие изменения ждут украинцев с 1 мая 2025 года и будет ли повышение пенсий — читайте в материале Фактов ICTV.

Будет ли перерасчет пенсий с 1 мая

После апрельского повышения пенсий для людей в возрасте от 65 лет с полным стажем и автоматического перерасчета для работающих пенсионеров с 1 мая новых общих надбавок не предусмотрено.

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То есть в Украине пенсии с 1 мая для большинства граждан не изменятся.

Тогда как работающие пенсионеры и в дальнейшем будут получать повышенную пенсию, которую им пересчитали в апреле. Выплаты перечисленных сумм за апрель и май должны поступить в июне.

Пенсии с 1 мая: кому повысят

Определенное повышение пенсий с 1 мая ждет тех людей, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет.

Так называемые возрастные доплаты начисляются автоматически, если общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Размер таких доплат составляет:

  • для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — до 300 грн;
  • для граждан в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн;
  • для пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше — до 570 грн.

Пенсии с 1 мая 2025: изменения для ВПЛ

Пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, но не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, нужно это сделать в мае, чтобы возобновить получение выплат.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, пройти идентификацию можно:

  • лично в Ощадбанке или сервисном центре Пенсионного фонда, предоставив документ, удостоверяющий личность;
  • авторизовавшись в личном кабинете на портале ПФУ с помощью электронной подписи Дія.Підпис;
  • с помощью видеоконференцсвязи;
  • в консульстве за рубежом (для пенсионеров ВПЛ, которые живут за пределами Украины).

До момента прохождения проверки пенсия не выплачивается, но средства сохраняются на счету. После идентификации выплаты возобновятся.

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