Пенсии с 1 мая 2025: что изменится и кому повысят выплаты
В Украине не будет масштабного повышения пенсий с 1 мая 2025 года для всех. Однако некоторые пенсионеры все же получат надбавки.
Какие изменения ждут украинцев с 1 мая 2025 года и будет ли повышение пенсий — читайте в материале Фактов ICTV.
Будет ли перерасчет пенсий с 1 мая
После апрельского повышения пенсий для людей в возрасте от 65 лет с полным стажем и автоматического перерасчета для работающих пенсионеров с 1 мая новых общих надбавок не предусмотрено.
То есть в Украине пенсии с 1 мая для большинства граждан не изменятся.
Тогда как работающие пенсионеры и в дальнейшем будут получать повышенную пенсию, которую им пересчитали в апреле. Выплаты перечисленных сумм за апрель и май должны поступить в июне.
Пенсии с 1 мая: кому повысят
Определенное повышение пенсий с 1 мая ждет тех людей, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет.
Так называемые возрастные доплаты начисляются автоматически, если общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн.
Размер таких доплат составляет:
- для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — до 300 грн;
- для граждан в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн;
- для пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше — до 570 грн.
Пенсии с 1 мая 2025: изменения для ВПЛ
Пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, но не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, нужно это сделать в мае, чтобы возобновить получение выплат.
Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, пройти идентификацию можно:
- лично в Ощадбанке или сервисном центре Пенсионного фонда, предоставив документ, удостоверяющий личность;
- авторизовавшись в личном кабинете на портале ПФУ с помощью электронной подписи Дія.Підпис;
- с помощью видеоконференцсвязи;
- в консульстве за рубежом (для пенсионеров ВПЛ, которые живут за пределами Украины).
До момента прохождения проверки пенсия не выплачивается, но средства сохраняются на счету. После идентификации выплаты возобновятся.