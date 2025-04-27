В Пенсионном фонде объяснили, кто может получить 300 грн надбавки к пенсии

По информации Пенсионного фонда, надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума получают пенсионеры со статусом Почетный донор Украины.

— Чтобы получить доплату к основной пенсии, достаточно предоставить в Пенсионный фонд подтверждающий документ, — говорится в сообщении.

Какая сумма до п латы

Поскольку в 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 грн, почетные доноры среди пенсионеров получают ежемесячную доплату в 292 грн. При повышении прожиточного минимума растет и надбавка.

Как получить надбавку

Для оформления доплаты к пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд и подать следующие документы:

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заявление на назначение надбавки;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

РНОКПП (идентификационный код);

документы, подтверждающие наличие звания Почетный донор Украины или Почетный донор СССР.

Кто может стать почетным донором

Почетным донором Украины становится тот, кто бесплатно совершил 40 донаций крови или сдал 60 доз плазмы в пределах максимально допустимой нормы.

Источник : Пенсионный фонд

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