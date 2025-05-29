Что известно об увеличении штрафов за превышение скорости: какова будет сумма

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13314, который предусматривает введение новых штрафов за превышение скорости.

Что известно о законопроекте 13314 об увеличении штрафов за превышение скорости и какова будет сумма в случае его принятия — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Увеличение штрафов за превышение скорости: что известно о законопроекте 13314

Цель законопроекта № 13314 от 26 мая 2025 года — снижение уровня смертности и травматизма в результате ДТП путем предотвращения нарушений скоростного режима.

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Для этого в правительстве предлагается усилить административную ответственность и усовершенствовать механизм наказаний за превышение разрешенной скорости.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в часности с добавлением новой статьи 122⁶. Она будет посвящена исключительно правонарушениям, связанным с превышением разрешенной скорости движения.

Какие будут штрафы для водителей за превышение скорости по новым правилам

Законопроект 13314 предусматривает пропорциональную ответственность за превышение скорости движения транспортных средств (ТС). То есть чем больше будет превышение скорости, тем строже будет наказание.

В документе предусмотрена поэтапная система штрафов, в зависимости от степени превышения установленного предела скорости, в частности:

превышение скорости более чем на 10 км/ч — 340 грн;

превышение скорости более чем на 20 км/ч — 680 грн;

превышение скорости более чем на 30 км/ч — 1 360 грн;

превышение скорости более чем на 40 км/ч — 1 700 грн;

превышение скорости более чем на 60 км/ч — 2 720 грн;

превышение скорости более чем на 80 км/ч — 3 400 грн.

Если же водитель превысил скорость и это привело к аварийной ситуации, ему грозит лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

В настоящее время действующее украинское законодательство предусматривает ответственность только за превышение скорости более чем на 20 км/ч, что, как указано в пояснительной записке, фактически поощряет водителей игнорировать лимиты на 20 км/ч.

Также в документе отмечается, что в большинстве стран Европейского Союза и соседних с Украиной государствах действуют более жесткие подходы к соблюдению правил дорожного движения.

В настоящее время законопроект 13314 об увеличении штрафов за превышение скорости направлен на ознакомление.

В случае принятия законопроекта, штрафы для водителей начнут применяться уже за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Напомним, что в пределах населенных пунктов допустимая скорость движения составляет 50 км/ч, за их пределами — 90 км/ч, а на автомагистралях — до 130 км/ч.

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