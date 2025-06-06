Транспортный налог 2025: перечень авто и когда необходимо платить

Транспортный налог платят как физические лица, так и юридические. Разница заключается лишь в том, что физические лица не подают декларацию.

Какой размер ставки транспортного налога в 2025 году и к каким авто он применяется – читайте в материале Фактов ICTV.

За какие автомобили нужно платить транспортный налог

Транспортный налог в Украине в 2025 году является обязательным платежом для владельцев определенных категорий легковых автомобилей. Он введен с целью налогообложения роскошных транспортных средств и регулируется Налоговым кодексом Украины (пункт 267.2.1). Данным документом предусмотрены основные критерии налогообложения.

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Владельцы легковых автомобилей должны уплатить транспортный налог, если:

возраст автомобиля не превышает 5 лет с даты выпуска;

с даты выпуска; среднерыночная стоимость авто превышает 3 млн грн, что соответствует 375 минимальным заработным платам по состоянию на 1 января 2025 года (напоминаем, что минимальная зарплата — 8 000 грн).

Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для налогообложения транспортным налогом проводится согласно постановлению № 66 от 18 февраля 2016 года Об утверждении Методики определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей.

То есть среднерыночная стоимость автомобиля определяется по утвержденной методике с учетом марки, модели, года выпуска, типа двигателя и пробега транспортного средства.

Если лицо является владельцем нескольких автомобилей, которые подпадают под налогообложение, то транспортный налог 2025 нужно платить за каждый из них.

Транспортный налог 2025: какие автомобили облагаются налогом

Транспортный налог обязаны платить физические и юридические лица, а также нерезиденты, если автомобиль зарегистрирован на территории Украины.

Ставка налога фиксированная, сумма в 2025 году составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, подпадающий под указанные критерии.

Министерство экономики Украины ежегодно публикует список моделей автомобилей, которые подлежат налогообложению. Владельцы таких транспортных средств получают налоговое уведомление-решение от контролирующего органа по месту регистрации. Уплата налога должна быть осуществлена в течение 60 дней со дня вручения такого уведомления.

В 2025 году в перечень вошли модели таких марок, как — Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota и др.

Перечень автомобилей, подлежащих налогообложению, обновляется ежегодно и доступен на официальном сайте Министерства экономики Украины.

С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом 2025, можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание! В случае смены владельца автомобиля в течение года налог уплачивается за период фактического владения транспортным средством.

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