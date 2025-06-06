Транспортний податок 2025: перелік авто та коли необхідно платити

Транспортний податок сплачують як фізичні особи, так і юридичні. Різниця полягає лише у тому, що фізичні особи не подають декларацію.

Який розмір ставки транспортного податку у 2025 році та на які авто він поширюється – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За які автомобілі потрібно платити транспортний податок

Транспортний податок в Україні у 2025 році є обов’язковим платежем для власників певних категорій легкових автомобілів. Він запроваджений з метою оподаткування розкішних транспортних засобів та регулюється Податковим кодексом України (пункт 267.2.1). Цим документом передбачено основні критерії оподаткування.

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Власники легкових автівок мають сплатити транспортний податок, якщо:

вік автомобіля не перевищує 5 років з дати випуску;

з дати випуску; середньоринкова вартість авто перевищує 3 млн грн, що відповідає 375 мінімальним заробітним платам станом на 1 січня 2025 року (нагадуємо, що мінімальна зарплата — 8 000 грн).

Розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для оподаткування транспортним податком проводиться згідно з постановою № 66 від 18 лютого 2016 року Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Тобто середньоринкова вартість автомобіля визначається за затвердженою методикою з урахуванням марки, моделі, року випуску, типу двигуна та пробігу транспортного засобу.

Якщо особа є власником кількох автомобілів, які підпадають під оподаткування, то транспортний податок 2025 потрібно сплачувати за кожен із них.

Транспортний податок 2025: які автомобілі оподатковуються

Транспортний податок зобов’язані сплачувати фізичні та юридичні особи, а також нерезиденти, якщо автомобіль зареєстрований на території України.

Ставка податку фіксована, сума у 2025 році становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, що підпадає під зазначені критерії.

Міністерство економіки України щорічно публікує список моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню. Власники таких транспортних засобів отримують податкове повідомлення-рішення від контролювального органу за місцем реєстрації. Сплата податку повинна бути здійснена протягом 60 днів з дня вручення такого повідомлення.

У 2025 році до переліку увійшли моделі таких марок, як — Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota тощо.

Перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню, оновлюється щорічно та доступний на офіційному сайті Міністерства економіки України.

З повним переліком легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком 2025, можна ознайомитись за посиланням.

Зверніть увагу! У разі зміни власника автомобіля протягом року податок сплачується за період фактичного володіння транспортним засобом.

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