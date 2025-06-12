Повысятся ли цены на хлеб в Украине в этом году: прогноз специалистов

Свежий батон для утреннего бутерброда, ароматная корочка ржаного хлеба к борщу, душистые булочки к кофе или чаю — хлеб для украинцев не просто продукт, а часть культуры и повседневной жизни.

Говорят, он может подорожать. Давайте разберемся, что будет с ценами на хлеб в Украине и ударит ли повышение по кошельку.

Прогноз специалистов

По прогнозам Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП), цены на хлеб в Украине могут вырасти на 20% до конца 2025 года.

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Это означает, что нам придется платить за любимый продукт больше.

В среднем украинцы употребляют примерно 150-200 г хлеба ежедневно или 5 кг в месяц. То есть на хлеб тратят около 200-210 грн.

Если хлеб подорожает на обещанные 20%, расходы вырастут примерно на 40 грн.

– Да, для пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения это деньги. Однако говорить, что 40 грн в месяц подорвут бюджет украинской семьи, пожалуй, было бы преувеличением, — отмечает председатель Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Почему же цены на хлеб безостановочно ползут вверх? Виновных искать не стоит, поскольку это последствия ряда объективных факторов, которые “съедают” прибыль пекарей:

Сырье – мука, дрожжи, сахар, жиры — все, из чего состоит хлеб, дорожает. Это как конструктор, где каждая деталь бьет по кошельку. Стоимость электроэнергии для пекарен и топлива для транспортировки готовой продукции тоже растет. Испечь хлеб и довезти его до магазина – это уже немалые расходы. Государство требует от предприятий, которые имеют право бронировать работников (а пекарни являются критически важными), поднять зарплаты до 20 тыс. грн. Хотя на руки работники получат около 16 тыс. грн, это существенно увеличивает производственные расходы.

— Когда кто-то говорит, что пекари наживаются, это совсем не так. Сейчас рентабельность хлебного бизнеса составляет чуть выше нуля, а по некоторым сортам хлеба может быть даже отрицательной, — объясняет специалист.

Поэтому, отвечая на вопрос, что будет с ценами на хлеб и подорожает ли хлеб, он добавил, что не удивится, если так произойдет. Все к тому идет.

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