Яйця дешевшають, ціна м’яса — зростає: ціни на продукти у червні

У червні 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання цін на м’ясну продукцію. Водночас спостерігається сезонне здешевлення молодих овочів і яєць, водночас овочі торішнього врожаю продовжують дорожчати.

Факти ICTV дізнавалися, як змінилися ціни на продукти у червні 2025 року.

Які продукти подорожчали у червні та як змінилася вартість м’яса

Відповідно до продуктового моніторингу УКАБ, різкий стрибок цін зафіксовано на м’ясному ринку. Серед продуктів, які подорожчали у червні, – м’ясо. Яловичина (гуляш) подорожчала на 6% за останній місяць і коштує 336 грн/кг – це на 20% дорожче, ніж у червні 2024 року.

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Найбільше здорожчала курятина:

Куряче філе додало в ціні 11% – до 222 грн/кг (на 39% дорожче, ніж рік тому),

Куряче стегно подорожчало на 28% – до 154 грн/кг (+39% за рік),

Куряча тушка подорожчала на 25% – до 110 грн/кг (+42% річного зростання).

Ціна на свинячий ошийок залишилася незмінною – 330 грн/кг, але це все одно на третину (31%) дорожче, ніж торік. Причинами подорожчання м’яса стали, зокрема, зростання цін на корми та обмеження пропозиції на ринку, особливо у випадку з яловичиною.

Які продукти подешевшають у червні

Овочевий сегмент демонструє сезонне розшарування. Ціни на старі овочі продовжують зростати, водночас молоді овочі, які щойно з’явилися на ринку, дешевшають:

Цибуля ріпчаста подорожчала на 33% за місяць і зараз коштує 40 грн/кг – це на 32% більше, ніж торік.

Стара картопля зросла в ціні на 10% – до 38 грн/кг (на 33% дорожче в річному вимірі).

Молода капуста, навпаки, подешевшала на 66% – до 25 грн/кг, хоча й досі на 64% дорожча, ніж минулого року.

Огірки впали в ціні на 18% за місяць і наразі коштують у середньому 65 грн/кг – на 11% менше, ніж рік тому.

Ціна на помідори стабільна – близько 99 грн/кг, але все ж на 12% вища, ніж у червні 2024 року.

Чи здорожчали молочні продукти у червні 2025 року

Молочна продукція зберігає стабільність, демонструючи незначні коливання. Зростання обсягів сировини дозволило знизити роздрібні ціни:

Молоко подешевшало на 2% – до 54,3 грн за 900 мл;

Вершки – на 6% – до 33,3 грн за 200 г;

Твердий сир, навпаки, дещо подорожчав – на 1%, і коштує 631 грн/кг.

Як змінився індекс борщу у червні 2025 року

Індекс борщу протягом місяця зменшився на 12% і наразі становить 196 грн – це на 26 грн менше, ніж у травні (222 грн). Проте у річному вимірі ціна зросла на 27%.

Ціни на бакалію у червні

Бакалія також стабільна. Соняшникова олія здешевшала на 2% – до 75,3 грн за 850 мл. Цукор упав у ціні на 1% – до 32,7 грн/кг.

Ціни на яйця знижуються. Яйця категорії С1 за місяць подешевшали на 5% – до 68,9 грн за десяток. Однак порівняно з минулим роком ціна залишається дуже високою – +79%.

Які продукти здорожчають у червні

Очікується, що до кінця 2025 року хліб в Україні може подорожчати на 20% – такі прогнози надає Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП).

Це означає, що вартість одного з основних продуктів у раціоні українців зросте і покупцям доведеться витрачати більше.

У середньому одна людина споживає 150-200 г хліба на день, або близько 5 кг щомісяця. Нині це обходиться приблизно у 200-210 грн.

Після прогнозованого підвищення ціни на 20% щомісячні витрати на хліб зростуть орієнтовно на 40 грн.

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