Чи зростуть ціни на хліб в Україні цього року: прогноз фахівців
Свіжий батон на ранковий бутерброд, духмяна скоринка житнього до борщу, запашні булочки до кави або чаю — хліб для українців не просто продукт, а частина культури та щоденного життя.
Подейкують, він може подорожчати. Розберімося, що буде з цінами на хліб в Україні та чи вдарить підвищення по гаманцю.
рогноз фахівців
За прогнозами Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП), ціни на хліб в Україні можуть зрости на 20% до кінця 2025 року.
Це означає, що нам доведеться платити за улюблений продукт більше.
У середньому українці споживають приблизно 150-200 г хліба щодня або 5 кг на місяць. Тобто на хліб витрачають близько 200-210 грн.
Якщо хліб подорожчає на обіцяні 20%, витрати зростуть приблизно на 40 грн.
– Так, для пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення це гроші. Проте говорити, що 40 грн на місяць підірвуть бюджет української сім’ї, мабуть, було б перебільшенням, — зазначає голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.
Чому ж ціни на хліб невпинно повзуть вгору? Винних шукати не варто, адже це наслідки низки об’єктивних факторів, які “з’їдають” прибутки пекарів:
- Сировина – борошно, дріжджі, цукор, жири – все, з чого складається хліб, дорожчає. Це як конструктор, де кожна деталь б’є по гаманцю.
- Вартість електроенергії для пекарень та палива для транспортування готової продукції теж зростає. Спекти хліб і довезти його до магазину – це вже чималі витрати.
- Держава вимагає від підприємств, які мають право бронювати працівників (а пекарні є критично важливими), підняти зарплати до 20 тис. грн. Хоча на руки працівники отримають близько 16 тис. грн, це суттєво збільшує витрати виробництва.
— Коли хтось каже, що пекарі наживаються, це зовсім не так. Наразі рентабельність хлібного бізнесу становить трохи вище нуля, а щодо деяких сортів хліба може бути навіть від’ємною, — пояснює фахівець.
Тож відповідаючи на запитання, що буде з цінами на хліб та чи подорожчає хліб, він додав, що не здивується, якщо так станеться. Все до того йде.