Чи зростуть ціни на хліб в Україні цього року: прогноз фахівців

Свіжий батон на ранковий бутерброд, духмяна скоринка житнього до борщу, запашні булочки до кави або чаю — хліб для українців не просто продукт, а частина культури та щоденного життя.

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