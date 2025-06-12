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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
4 хв.

Чи зростуть ціни на хліб в Україні цього року: прогноз фахівців

хліб ціни подорожчання

Свіжий батон на ранковий бутерброд, духмяна скоринка житнього до борщу, запашні булочки до кави або чаю — хліб для українців не просто продукт, а частина культури та щоденного життя.

Подейкують, він може подорожчати. Розберімося, що буде з цінами на хліб в Україні та чи вдарить підвищення по гаманцю.

Що буде з цінами на хліб: прогноз фахівців 

За прогнозами Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП), ціни на хліб в Україні можуть зрости на 20% до кінця 2025 року.

Зараз дивляться

Це означає, що нам доведеться платити за улюблений продукт більше.

У середньому українці споживають приблизно 150-200 г хліба щодня або 5 кг на місяць. Тобто на хліб витрачають близько 200-210 грн.

Якщо хліб подорожчає на обіцяні 20%, витрати зростуть приблизно на 40 грн.

–  Так, для пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення це гроші. Проте говорити, що 40 грн на місяць підірвуть бюджет української сім’ї, мабуть, було б перебільшенням, — зазначає голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Чому ж ціни на хліб невпинно повзуть вгору? Винних шукати не варто, адже це наслідки низки об’єктивних факторів, які “з’їдають” прибутки пекарів:

  1. Сировина – борошно, дріжджі, цукор, жири – все, з чого складається хліб, дорожчає. Це як конструктор, де кожна деталь б’є по гаманцю.
  2. Вартість електроенергії для пекарень та палива для транспортування готової продукції теж зростає. Спекти хліб і довезти його до магазину – це вже чималі витрати.
  3. Держава вимагає від підприємств, які мають право бронювати працівників (а пекарні є критично важливими), підняти зарплати до 20 тис. грн. Хоча на руки працівники отримають близько 16 тис. грн, це суттєво збільшує витрати виробництва.

— Коли хтось каже, що пекарі наживаються, це зовсім не так. Наразі рентабельність хлібного бізнесу становить трохи вище нуля, а щодо деяких сортів хліба може бути навіть від’ємною, — пояснює фахівець.

Тож відповідаючи на запитання, що буде з цінами на хліб та чи подорожчає хліб, він додав, що не здивується, якщо так станеться. Все до того йде.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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