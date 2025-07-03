Прогноз курса валют до 2028: сколько будут стоить доллар и евро

В новой Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство прогнозирует, что курс доллара к гривне немного подрастет. Это базовый вариант развития событий, который учитывает улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года.

Детальный прогноз курса валют до 2028 года читайте в нашем материале.

Что будет с курсом валют в 2026 году

По прогнозам Министерства экономики средний курс доллара в 2026 году будет около 44,7 гривны (на конец года — 44,8).

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В декларации также указано, что сейчас ситуация с валютой достаточно стабильная. Например, в мае 2025 года доллар стоил в среднем 41,5 гривны, а за весь 2024 год — около 40,2 гривны. Это немного лучше показателей, чем были в прошлом прогнозе на 2025-2027 годы.

Каким будет курс валют в 2027 году

В Бюджетной декларации говорится о том, что в 2027 году средний курс доллара составит 45,2 гривны, а к концу года — примерно 45,3 гривны.

Какой будет курс доллара в 2028 году

В 2028 году, согласно Бюджетной декларации, средний курс доллара ожидается на уровне 45,6 гривны, а ближе к концу года он может достичь примерно 45,8 гривны.

Что будет с курсом доллара до конца 2025 года: прогноз банкира

Глава Глобус Банка Сергей Мамедов считает, что во второй половине 2025 года ситуация с курсом доллара в Украине будет зависеть от реальной экономики и военных условий. По его словам, сейчас делать точные прогнозы сложно, потому что есть много неопределенности как в Украине, так и в мире. Поэтому к любым прогнозам относительно роста курса доллара стоит относиться с осторожностью.

Мамедов отмечает, что при формировании бюджета на 2026 год важную роль будут играть темпы экономического роста и объемы международной помощи. Но пока что точная сумма этой поддержки не известна, что только добавляет неопределенности.

В госбюджете, как обычно, будет заложен средний курс доллара — он станет ориентиром для участников валютного рынка. В то же время ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, если Нацбанк и дальше будет держать баланс между рыночными механизмами и регулированием. Именно от его действий, по мнению банкира, больше всего зависит стабильность гривны.

— В течение последних месяцев валютные тренды на мировых рынках неоднократно менялись. Однако благодаря особому валютному режиму в Украине мы не видим значительных провалов или стремительного роста курса доллара, — считает Сергей Мамедов.

Мамедов предполагает, что к концу 2025 года доллар может вырасти до 43-44 гривен, то есть на 2,5-5% во второй половине года. Но серьезной нестабильности он не ожидает. Запасы валюты у Нацбанка дают возможность вмешиваться в рынок при необходимости, чтобы сглаживать колебания.

Среди ключевых факторов на ближайший период — снижение инфляции до 9% в годовом измерении, рост экономики на 3% и объемы международной помощи, которая и в дальнейшем остается критически важной для страны.

Каким будет курс валют в 2025 и 2026 годах: НБУ

Гривна у нас ориентируется именно на доллар, потому что это основная валюта, к которой она “привязана”. Курс гривни к другим валютам, например евро, рассчитывается уже опосредованно — через соотношение доллара к евро.

— Курс гривны к другим валютам, в частности к евро, определяется на основе кросс-курсов. То есть высчитывается изменение курса евро к доллару и, соответственно, изменение курса доллара к гривне, — сообщили в пресс-службе Национального банка Украины на запрос Фактов ICTV.

В Нацбанке объясняют, что доллар в последнее время ослабевает по отношению ко многим мировым валютам. Это происходит из-за глобальных экономических трений — таможенные войны, напряженность на рынках и общую нестабильность.

И хотя курс гривны к доллару остается относительно стабильным, относительно евро гривна немного потеряла позиции — просто потому, что сам евро подорожал в паре с долларом.

Пока неизвестно, каким будет курс евро в 2028 или в 2026 году. Ведь дальнейшие изменения курса гривны к евро будут зависеть от того, как дальше будет колебаться курс доллара к евро на мировых рынках. Сам Нацбанк курсов не прогнозирует и не ставит себе цель держать какую-то конкретную цифру.

Его задача — чтобы ситуация на валютном рынке оставалась спокойной и не создавала давления на цены внутри страны. И пока с этой задачей он справляется.

Источник : Правительственный портал

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