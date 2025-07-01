Минимальная зарплата, прожиточный минимум и курс валют до 2028 года: Кабмин утвердил бюджетную декларацию

Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая предусматривает основные экономические ориентиры на ближайшие три года.

Декларация охватывает прогнозы по прожиточному минимуму, минимальной заработной плате, курсу валют, уровню инфляции, дефициту госбюджета и изменениям в налоговой политике.

Прожиточный минимум

Согласно документу, в 2026-2028 годах прожиточный минимум будет определяться с учетом ключевых макроэкономических показателей, в частности индекса потребительских цен.

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На 2026 год правительство закладывает следующие показатели:

на одного человека – 3 171 грн;

для детей в возрасте до шести лет – 2 783 грн;

для детей в возрасте от шести до 18 лет – 3 471 грн;

для трудоспособных лиц – 3 288 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 564 грн.

В 2027 году ожидается рост:

на одного человека – 3 358 грн;

для детей в возрасте до шести лет – 2 947 грн;

для детей в возрасте от шести до 18 лет – 3 676 грн;

для трудоспособных лиц – 3 382 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 715 грн.

Показатели на 2028 год:

на одного человека – 3 536 грн;

для детей в возрасте до шести лет – 3 103 грн;

для детей в возрасте от шести до 18 лет – 3 871 грн;

для трудоспособных лиц – 3 667 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 859 грн.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что существенного роста не предусмотрено.

— По факту, каждый год только правительство видит +-200 грн, – написал он.

Напомним, что в 2025 году прожиточный минимум и связанные с ним социальные выплаты остаются на уровне 2024 года – 2 920 грн.

Минимальная зарплата и должностные оклады

Согласно бюджетной декларации:

с 1 января 2026 года минимальная зарплата составит 8 688 грн;

с 1 января 2027 года – 9 374 грн;

с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

Оклад работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 года – 3 470 грн;

с 1 января 2027 года – 3 744 грн;

с 1 января 2028 года – 4 018 грн.

Для отдельных категорий – судей, работников госорганов и налоговых и таможенных органов – размер прожиточного минимума, который применяется для расчета окладов, останется на уровне 2025 года.

Валютный прогноз

Минэкономики прогнозирует, что средний курс доллара в последующие годы составит:

в 2026 году – 44,7 грн (в декабре – 44,8 грн);

в 2027 году – 45,2 грн (в декабре – 45,3 грн);

в 2028 году – 45,6 грн (в декабре – 45,8 грн).

Дефицит бюджета

Ожидается, что государственный бюджет будет постепенно уменьшать дефицит благодаря сокращению объемов внешнего финансирования:

в 2026 году – 9,9% ВВП;

в 2027 году – 5,2% ВВП;

в 2028 году – 3,8% ВВП.

В денежном выражении дефицит снизится с 1,64 трлн грн в 2025 году до:

1,03 трлн грн в 2026 году,

0,62 трлн грн в 2027 году,

0,51 трлн грн в 2028 году.

Инфляция

К концу 2025 года правительство ожидает снижения инфляции до 9,5%. На ценовую динамику будут влиять как положительные, так и рисковые факторы.

Среди факторов, которые будут способствовать снижению инфляции:

мораторий на повышение отдельных тарифов,

ограниченный спрос,

насыщение рынка товарами,

стабилизация курса гривны.

Однако сохраняются риски – рост производственных затрат, трудности с логистикой, которые могут привести к повышению потребительских цен.

Также в документе отмечается, что экономическая ситуация в Украине будет зависеть от продолжительности войны, объемов международной помощи и миграционных процессов.

Налоги

Для уменьшения дефицита государство планирует ввести ряд мер по повышению эффективности налоговой системы.

В частности, речь идет о:

усилении контроля за доходами с цифровых платформ,

взыскании налоговой задолженности,

введении акциза на сладкие и газированные напитки с сахаром или ароматизаторами.

По оценкам Минфина, в 2026 году эти изменения принесут дополнительно 48,5 млрд грн. В 2027 и 2028 годах – по 28 млрд грн ежегодно.

Бюджетная декларация на 2026-2028 годы является базовым документом для формирования проекта государственного бюджета на 2026 год. В ней определены ключевые параметры: общие объемы доходов и источники финансирования бюджета, пределы государственных расходов, а также прогнозируемые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Разработка декларации происходила при участии главных распорядителей бюджетных средств и после согласования позиций с МВФ.

Кабмин передаст декларацию на рассмотрение Верховной Рады.

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