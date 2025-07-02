Что будет с курсом евро до конца 2025 года: объяснение НБУ

В конце июня наблюдалось стремительное падение доллара, в то же время евро побило новый рекорд.

По данным НБУ, по состоянию на 2 июля 2025 года один евро стоил 49,41 грн. Сейчас это исторический максимум.

Упадет ли курс евро до конца 2025 года — подробнее читайте в материале.

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Валютой курсовой привязки гривны является доллар США. Курс гривны к доллару определяется на основе торгов на межбанковском валютном рынке.

Курс гривны к другим валютам, в частности к евро, определяется на основе кросс-курсов. То есть высчитывается изменение курса евро к доллару и, соответственно, изменение курса доллара к гривне, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины на запрос Фактов ICTV.

В последнее время наблюдается ослабление доллара по отношению к другим валютам. Это одно из последствий тарифных противостояний в мире и роста волатильности на финансовых рынках, в частности колебаний валютных курсов.

Как следствие, несмотря на относительную стабильность курса к доллару, к евро гривна ослабла. Причина этого — колебания курса европейской валюты к доллару.

— Дальнейшая динамика курса гривны к евро будет определяться колебаниями курса пары доллар / евро на мировых рынках, — отмечают в НБУ.

Национальный банк не прогнозирует курс гривны к иностранным валютам и не имеет количественных целей по его уровню.

Задачей НБУ является сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке. Речь идет о таких колебаниях курса в обе стороны, которые не будут угрожать возвращению инфляции к цели НБУ 5% на горизонте политики. И такая задача выполняется.

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