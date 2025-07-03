Прогноз курсу валют до 2028: скільки коштуватимуть долар та євро

У новій Бюджетній декларації на 2026–2028 роки уряд прогнозує, що курс долара до гривні трохи підросте. Це базовий варіант розвитку подій, який враховує покращення безпекової ситуації з 2026 року.

Детальний прогноз курсу валют до 2028 року читайте в нашому матеріалі.

Що буде з курсом валют у 2026 році

За прогнозами Міністерства економіки середній курс долара у 2026 році буде близько 44,7 гривні (на кінець року — 44,8).

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У декларації також зазначено, що зараз ситуація з валютою досить стабільна. Наприклад, у травні 2025 року долар коштував у середньому 41,5 гривні, а за весь 2024 рік — близько 40,2 гривні. Це трохи кращі показники, ніж були у минулому прогнозі на 2025–2027 роки.

Яким буде курс валют у 2027 році

У Бюджетній декларації йдеться про те, що у 2027 році середній курс долара становитиме 45,2 гривні, а під кінець року — приблизно 45,3 гривні.

Який буде курс долара у 2028 році

У 2028 році, згідно з Бюджетною декларацією, середній курс долара очікується на рівні 45,6 гривні, а ближче до кінця року він може сягнути приблизно 45,8 гривні.

Що буде з курсом долара до кінця 2025 року: прогноз банкіра

Голова Глобус Банку Сергій Мамедов вважає, що у другій половині 2025 року ситуація з курсом долара в Україні буде залежати від реальної економіки та воєнних умов. За його словами, зараз робити точні прогнози складно, бо є багато невизначеності як в Україні, так і у світі. Тому до будь-яких прогнозів щодо зростання курсу долара варто ставитися з обережністю.

Мамедов зазначає, що під час формування бюджету на 2026 рік важливу роль відіграватимуть темпи економічного зростання та обсяги міжнародної допомоги. Але поки що точна сума цієї підтримки не відома, що лише додає невизначеності.

У держбюджеті, як зазвичай, буде закладено середній курс долара — він стане орієнтиром для учасників валютного ринку. Водночас ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною, якщо Нацбанк і далі триматиме баланс між ринковими механізмами та регулюванням. Саме від його дій, на думку банкіра, найбільше залежить стабільність гривні.

– Упродовж останніх місяців валютні тренди на світових ринках неодноразово змінювалися. Однак завдяки особливому валютному режиму в Україні ми не бачимо значних провалів чи стрімкого зростання курсу долара, — вважає Сергій Мамедов.

Мамедов припускає, що до кінця 2025 року долар може зрости до 43–44 гривень, тобто на 2,5–5% у другій половині року. Але серйозної нестабільності він не очікує. Запаси валюти у Нацбанку дають можливість втручатися в ринок за потреби, щоб згладжувати коливання.

Серед ключових факторів на найближчий період — зниження інфляції до 9% у річному вимірі, зростання економіки на 3% та обсяги міжнародної допомоги, яка й надалі лишається критично важливою для країни.

Яким буде курс валют у 2025 та 2026: НБУ

Гривня в нас орієнтується саме на долар, бо це основна валюта, до якої вона “прив’язана”. Курс гривні до інших валют, як-от євро, розраховується вже опосередковано — через співвідношення долара до євро.

– Курс гривні до інших валют, зокрема до євро, визначається на основі кроскурсів. Тобто вираховується зміна курсу євро до долара та, відповідно, зміна курсу долара до гривні, – повідомили у пресслужбі Національного банку України на запит Фактів ICTV.

У Нацбанку пояснюють, що долар останнім часом слабшає по відношенню до багатьох світових валют. Це відбувається через глобальні економічні тертя — митні війни, напруженість на ринках і загальну нестабільність.

І хоча курс гривні до долара залишається відносно стабільним, щодо євро гривня трохи втратила позиції — просто тому, що сам євро подорожчав у парі з доларом.

Наразі невідомо, яким буде курс євро у 2028 чи у 2026 році. Адже подальші зміни курсу гривні до євро залежатимуть від того, як далі коливатиметься курс долара до євро на світових ринках. Сам Нацбанк курсів не прогнозує і не ставить собі мету тримати якусь конкретну цифру.

Його завдання — щоб ситуація на валютному ринку залишалась спокійною і не створювала тиску на ціни всередині країни. І поки з цим завданням він справляється.

Джерело : Урядовий портал

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