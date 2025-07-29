Какие копейки в обращении в Украине в 2025 году: актуальный перечень монет

Национальный банк Украины намерен с 1 октября 2025 года постепенно вывести из наличных оборотов монеты номиналом 10 копеек.

По данным регулятора, в обращении сейчас находится около 4,1 миллиарда таких монет, но их практическое использование в расчетах фактически прекратилось. Это приводит к дополнительным расходам на изготовление, логистику, обработку и хранение.

Выпуск новых 10-копеечных монет будет прекращен, а те, что будут возвращаться через банки, будут отправляться в НБУ для дальнейшей утилизации.

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Кроме того, с 1 октября 2025 года планируется введение новых правил округления итоговых сумм в чеках при наличных расчетах.

Какие копейки будут в обращении в Украине в 2025 году, читайте в нашем материале.

Какие копейки останутся в обращении в Украине в 2025 году

Национальный банк Украины (НБУ) давно следит за тем, какие монеты действительно нужны людям и какие активно используются в повседневных расчетах. В результате, НБУ начал изымать из обращения мельчайшие копейки, которые практически перестали быть нужными.

Напомним, что монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек уже не принимаются для расчетов, поскольку были официально изъяты из обращения решением НБУ еще в 2019 году.

В 2025 году в Украине в наличном обращении остаются несколько видов монет.

Сейчас в обращении остались две копеечные монеты:

В обращении остаются 50 копеек , которые были введены в 1996 году. Они изготовлены из низкоуглеродистой стали с гальваническим покрытием латунью. Диаметр такой монеты 23 мм.

, которые были введены в 1996 году. Они изготовлены из низкоуглеродистой стали с гальваническим покрытием латунью. Диаметр такой монеты 23 мм. Пока в обращении находятся и 10 копеек, которые начали чеканить еще в 1996 году. Они изготовлены из алюминиевой бронзы. Диаметр такой монеты 16,3 мм. Их еще можно использовать, но НБУ планирует постепенно изъять эти монеты.

Кроме копеек, в обращении также остаются монеты большего номинала:

Сейчас в обращении находится монета 10 гривен образца 2018 года. Это серебристая и довольно большая монета с рифленым гуртом.

образца 2018 года. Это серебристая и довольно большая монета с рифленым гуртом. Также в обращении остается 5 гривен образца 2018 года, которая изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Диаметр этой монеты 22,1 мм.

образца 2018 года, которая изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Диаметр этой монеты 22,1 мм. 2 гривны образца 2018 года изготовлены из низкоуглеродистой стали с гальваническим покрытием никелем. Диаметр этой монеты 20,2 мм.

образца 2018 года изготовлены из низкоуглеродистой стали с гальваническим покрытием никелем. Диаметр этой монеты 20,2 мм. Также в обращении остается 1 гривна образца 2018 года, которая изготовлена из низкоуглеродистой стали. Диаметр этой монеты 18,9 мм.

Эти монеты широко используются в торговых точках, банках, на рынках и в быту. Они являются основными мелкими наличными, которые помогают удобнее рассчитываться, особенно когда нужно дать сдачу.

Источник : НБУ

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