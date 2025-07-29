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Марина Терюханова, редакторка стрічки
5 хв.

Які копійки в обігу в Україні у 2025 році: актуальний перелік монет

Українські монети
Фото: Depositphotos

Національний банк України має намір із 1 жовтня 2025 року поступово вивести з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. 

За даними регулятора, в обігу нині перебуває близько 4,1 мільярда таких монет, але їх практичне використання у розрахунках фактично припинилось. Це призводить до додаткових витрат на виготовлення, логістику, обробку й зберігання. 

Випуск нових 10-копійчаних монет буде припинено, а ті, що повертатимуться через банки, надсилатимуться до НБУ для подальшої утилізації. 

Зараз дивляться

Крім того, із 1 жовтня 2025 року планується впровадження нових правил округлення підсумкових сум у чеках під час готівкових розрахунків. 

Які копійки в обігу в Україні у 2025 році, читайте в нашому матеріалі. 

Які копійки в обігу в Україні залишаться у 2025 році 

Національний банк України (НБУ) давно слідкує за тим, які монети дійсно потрібні людям і які активно використовуються у повсякденних розрахунках. В результаті, НБУ почав вилучати з обігу найдрібніші копійки, які практично перестали бути потрібними. 

Нагадаємо, що монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок уже не приймаються для розрахунків, оскільки були офіційно вилучені з обігу рішенням НБУ ще у 2019 році. 

У 2025 році в Україні в готівковому обігу залишаються кілька видів монет.  

Зараз у вжитку залишилися дві копійчані монети: 

  • В обігу залишається 50 копійок, які були введені у 1996 році. Вони виготовлені з низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям латунню. Діаметр такої монети 23 мм. 
  • Поки в обігу перебуває 10 копійок, які почали карбувати ще у 1996 році. Вони виготовлені з алюмінієвої бронзи. Діаметр такої монети 16,3 мм. Їх ще можна використовувати, але НБУ планує поступово вилучити ці монети.  

Крім копійок, в обігу також залишаються монети більших номіналів: 

  • Наразі в обігу перебуває монета 10 гривень зразка 2018 року. Це срібляста й досить велика монета з рифленим гуртом. 
  • Також в обігу залишається 5 гривень зразка 2018 року, яка виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Діаметр цієї монети 22,1 мм. 
  • 2 гривні зразка 2018 року виготовлені з низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям нікелем. Діаметр цієї монети 20,2 мм. 
  • Також в обігу залишається 1 гривня зразка 2018 року, яка виготовлена з низьковуглецевої сталі. Діаметр цієї монети 18,9 мм. 

Ці монети широко використовують у торгових точках, банках, на ринках і в побуті. Вони є основною дрібною готівкою, яка допомагає зручніше розраховуватись, особливо коли потрібно дати решту. 

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Джерело: НБУ

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