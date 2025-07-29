Национальный банк Украины планирует с 1 октября 2025 года изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек.

10 копеек планируют изъять из обращения: что известно

По данным НБУ, сейчас в обращении находится около 4,1 млрд монет номиналом 10 копеек, однако они фактически потеряли свою роль в расчетах.

Это создает дополнительные расходы на изготовление, транспортировку, обработку и хранение.

Именно поэтому Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.

По плану, с 1 октября 2025 года чеканка новых монет номиналом 10 копеек прекратится, а те, что попадут в банки, будут не возвращаться в оборот, а передаваться в НБУ для утилизации.

В то же время 10 копеек будут оставаться платежным средством до принятия отдельного решения об их полном изъятии. Граждане смогут и дальше рассчитываться ими или сдавать в банки.

Также с 1 октября 2025 года предлагается внедрить обновленные правила округления сумм в чеках при наличных расчетах.

Этот механизм уже успешно работает в Украине после изъятия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Округление будет касаться только общей суммы в чеке, а не стоимости отдельных товаров, поэтому не повлияет существенно на уровень инфляции.

Предложения и замечания к проекту постановления можно подавать до 7 августа 2025 включительно, воспользовавшись специальной формой на сайте НБУ.

Источник : НБУ

