Украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. Закон позволяет как добровольно платить взносы за текущий период, так и единовременно приобрести стаж за прошлые годы, когда человек не был застрахован.

Рассказываем, сколько стоит год стажа в Украине и кто может воспользоваться такой возможностью.

Кто может добровольно платить взносы

В ПФУ рассказали, что добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования предусмотрено законом Украины №2464-VI О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Заключить договор могут:

граждане, которым исполнилось 16 лет, если они не работают по трудовому договору, не являются ФЛП и не осуществляют независимую профессиональную деятельность;

украинцы, работающие или постоянно проживающие за границей, если иное не предусмотрено международными договорами;

иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают или работают в Украине;

члены частных сельских хозяйств, если они не подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Сколько стоит год стажа в Украине в 2026 году

Сколько стоит купить стаж для пенсии в 2026 году, зависит от того, за какой период требуется стаж.

Закон содержит два варианта добровольного участия. Первый предполагает уплату взносов за текущий период. Договор заключается на период не менее одного года.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому минимальный страховой взнос равен 22% от этой суммы, и составляет 1 902,34 грн в месяц.

Таким образом, стоимость одного года страхового стажа для пенсии в Украине составляет:

1 902,34 грн × 12 месяцев = 22 828,08 грн.

Именно столько нужно заплатить, чтобы получить один год страхового стажа по договору добровольного участия.

Сколько стоит купить стаж для пенсии за прошедшие годы

Если человек хочет внести в стаж периоды, когда он работал неофициально, то закон позволяет произвести единовременную уплату. Докупить можно периоды, начиная с 1 января 2004 года. Тем не менее, стоимость одного года страхового стажа для пенсии в Украине в таком случае значительно возрастет.

За прошедшие годы взнос составит уже 44% от минимальной зарплаты, то есть двойной минимальный страховой взнос.

В 2026 году это:

3 804,68 грн. за каждый месяц;

45 656,16 грн. за один год страхового стажа.

Следовательно, если человека интересует, сколько стоит купить стаж для пенсии в Украине, то за год прошедшего стажа придется оплатить 45 656,16 грн.

Оплата должна быть произведена одной суммой в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Сколько можно докупить стажа до пенсии

Закон не устанавливает фиксированного ограничения по количеству лет, которые можно приобрести. Докупить можно за те периоды, когда человек не был застрахован в системе общеобязательного государственного социального страхования начиная с 1 января 2004 года.

В то же время, за каждый месяц такого периода нужно уплатить взнос в установленном законом размере.

Существует ли максимальная сумма взноса

Закон также определяет максимальный размер добровольного взноса.

В 2026 году максимальная база для начисления ЕСВ составляет 172 940 грн (20 минимальных зарплат).

Соответственно, максимальный страховой взнос за один месяц не может превышать 38 046,80 грн.

Как оформить договор и докупить стаж

Чтобы заключить договор о добровольном участии, следует обратиться в орган Государственной налоговой службы по месту жительства.

Для этого понадобятся:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность;

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета по форме ОК-5.

После заключения договора и уплаты взносов, соответствующий страховой стаж будет зачислен для назначения будущей пенсии.

Источник : Пенсійний фонд

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