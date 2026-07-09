Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Закон дозволяє як добровільно сплачувати внески за поточний період, так і одноразово придбати стаж за минулі роки, коли людина не була застрахованою.

Розповідаємо, скільки коштує рік стажу в Україні та хто може скористатися такою можливістю.

Хто може добровільно сплачувати внески

У ПФУ розповіли, що добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування передбачена законом України №2464-VI Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Укласти договір можуть:

громадяни, яким виповнилося 16 років, якщо вони не працюють за трудовим договором, не є ФОП і не здійснюють незалежну професійну діяльність;

українці, які працюють або постійно проживають за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні;

члени особистих селянських господарств, якщо вони не підлягають обов’язковому пенсійному страхуванню.

Скільки коштує рік стажу в Україні у 2026 році

Скільки коштує купити стаж для пенсії у 2026 році, залежить від того, за який період потрібен стаж.

Закон містить два варіанти добровільної участі. Перший передбачає сплату внесків за поточний період. Договір укладається щонайменше на один рік.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, тому мінімальний страховий внесок дорівнює 22% від цієї суми, та становить 1 902,34 грн на місяць.

Таким чином, вартість одного року страхового стажу для пенсії в Україні становить:

1 902,34 грн × 12 місяців = 22 828,08 грн.

Саме стільки потрібно сплатити, щоб отримати один рік страхового стажу за договором добровільної участі.

Скільки коштує купити стаж для пенсії за минулі роки

Якщо людина хоче зарахувати періоди, коли вона працювала неофіційно, то закон дозволяє зробити одноразову сплату. Докупити можна періоди, починаючи з 1 січня 2004 року. Проте вартість одного року страхового стажу для пенсії в Україні у такому випадку значно зросте.

За минулі роки внесок становитиме уже 44% від мінімальної зарплати, тобто подвійний мінімальний страховий внесок.

У 2026 році це:

3 804,68 грн за кожен місяць;

45 656,16 грн за один рік страхового стажу.

Отже, якщо людину цікавить, скільки коштує купити стаж для пенсії в Україні, то за один рік минулого стажу доведеться сплатити 45 656,16 грн.

Оплату потрібно здійснити однією сумою протягом 10 календарних днів після підписання договору.

Скільки можна докупити стажу до пенсії

Закон не встановлює фіксованого обмеження щодо кількості років, які можна придбати. Докупити можна ті періоди, коли людина не була застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, починаючи з 1 січня 2004 року.

Водночас за кожен місяць такого періоду потрібно сплатити внесок у встановленому законом розмірі.

Чи існує максимальна сума внеску

Закон також визначає максимальний розмір добровільного внеску.

У 2026 році максимальна база для нарахування ЄСВ становить 172 940 грн (20 мінімальних зарплат).

Відповідно максимальний страховий внесок за один місяць не може перевищувати 38 046,80 грн.

Як оформити договір та докупити стаж

Щоб укласти договір про добровільну участь, потрібно звернутися до органу Державної податкової служби за місцем проживання.

Для цього знадобляться:

заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу;

копія трудової книжки (за наявності);

витяг із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5.

Після укладення договору та сплати внесків відповідний страховий стаж буде зарахований для призначення майбутньої пенсії.

Джерело : Пенсійний фонд

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